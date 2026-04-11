CAPALBIO – A seguito della rapina in villa avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 marzo scorso nel territorio comunale, episodio che ha destato particolare allarme nella comunità locale, si è svolta nei giorni scorsi in Prefettura a Grosseto una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’incontro, presieduto dal prefetto Paola Berardino, ha visto la partecipazione dei vertici delle forze dell’ordine, del sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini e del vicepresidente della Provincia, con l’obiettivo di analizzare congiuntamente la situazione e individuare ulteriori misure di prevenzione e controllo del territorio.

Territorio sotto osservazione

Nel corso della riunione è stata effettuata una valutazione complessiva del contesto locale che, pur non evidenziando un aumento generalizzato dei reati, presenta alcune criticità legate alla conformazione del territorio e alla presenza diffusa di abitazioni isolate, molte delle quali seconde case, elemento che può favorire episodi come quello registrato a metà marzo.

Più controlli e servizi straordinari

È stato quindi ribadito il massimo impegno delle forze di polizia nel proseguire e intensificare le attività già in atto, con un potenziamento dei servizi di controllo attraverso dispositivi straordinari, soprattutto in vista dei prossimi periodi festivi caratterizzati da un maggiore afflusso turistico.

Prevenzione e informazione ai cittadini

Particolare attenzione sarà inoltre riservata alle attività di prevenzione, anche tramite campagne informative rivolte a cittadini e proprietari di immobili, con l’obiettivo di promuovere comportamenti utili a ridurre il rischio di intrusioni e scoraggiare possibili azioni criminose.

“Esprimo particolare riconoscenza al Prefetto per aver voluto organizzare prontamente un Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica dal soddisfacente esito – ha dichiarato il sindaco Gianfranco Chelini –. La polizia locale del Comune di Capalbio garantisce la massima disponibilità al complesso delle Forze dell’Ordine nel pieno spirito di cooperazione istituzionale necessario per contrastare fenomeni che possano minare l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Collaborazione tra istituzioni e comunità

Nel corso dell’incontro è stata infine condivisa la necessità di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra istituzioni e comunità locale, anche attraverso iniziative di comunicazione coordinate e momenti di confronto diretto con i cittadini.

Come sottolineato dal prefetto Paola Berardino, “la Prefettura continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione della situazione, assicurando il costante raccordo tra tutti gli attori istituzionali coinvolti, con l’obiettivo di garantire livelli sempre più elevati di sicurezza e tutela del territorio”.