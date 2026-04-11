MONTE AMIATA – Nella notte tra il 9 ed il 10 aprile si è spenta, dopo aver lottato contro una grave malattia, la dottoressa Ilaria Mancini.

Aveva 47 anni ed era veterinaria, originaria di Ghivizzano in provincia di Lucca, ma era conosciuta anche in provincia di Grosseto e in particolare sull’Amiata poiché da maggio 2021 a febbraio 2024 era stata in servizio a Castel del Piano presso l’Unità funzionale di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della Asl Toscana Sud Est.

Aveva lasciato uno splendido ricordo di sé con gli utenti dell’Amiata, per la presenza e la professionalità nello svolgere i propri compiti istituzionali.

Aveva ottenuto il trasferimento nel 2024 verso la Asl Toscana Nord Ovest, nella sede del servizio veterinario di Gallicano (Lucca), dove aveva potuto ricongiungersi ai suoi due figli ed al marito.

Cordoglio e dolore tra i colleghi della Asl di Grosseto, che la ricordano con profondo affetto, oltre che per la professionalità, gentilezza e disponibilità, anche per la sua dolcezza, l’allegria, la bontà d’animo e la forza interiore che ha dimostrato, fino alla fine, combattendo la malattia che l’aveva colpita.