ORBETELLO – Domenica 12 aprile 2026 ricorre il 60° anniversario della strage di sei lavoratori dello stabilimento industriale Sipe Nobel, noto a tutta la comunità come “Polverificio”, ad Orbetello Scalo.

Era una tiepida giornata di primavera del martedì successivo alla Pasqua quando l’atmosfera di normalità venne bruscamente e violentemente spezzata da un terribile boato che scosse tutto il territorio circostante ad Orbetello. Fu subito chiaro a tutti che qualcosa di tremendo era accaduto: appena dopo lo scoppio si udì il suono angosciante delle sirene delle autoambulanze che raggiungevano la fabbrica. Le voci corsero veloci e si diffuse la notizia che in un capannone del Polverificio si era verificata una violenta esplosione in cui erano rimasti coinvolti alcuni operai. Tutta la cittadinanza fu presa da un senso di sgomento e terrore, ognuno ad Orbetello aveva almeno un congiunto o un amico che era occupato nello stabilimento.

Purtroppo il bilancio fu pesante: nello scoppio persero la vita ben sei lavoratori, tre morirono all’istante, uno nel trasporto in elicottero verso l’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, gli altri due, uno dopo cinque giorni e l’altro dopo quindici di ricovero nello stesso ospedale. Sono trascorsi sessanta anni, ma il ricordo rimane ancora vivo nella popolazione orbetellana, sia di chi ne è stato diretto spettatore che da parte di chi lo ha appreso ascoltando i racconti dei testimoni.

Il Comitato Civico Orbetello Bene Comune, raccogliendo le istanze dei familiari e di quanti hanno memoria di questa tremenda tragedia, propone per il giorno di domenica 12 aprile un corteo in commemorazione di queste vittime innocenti, che purtroppo non sono state le ultime “morti bianche” sia nel nostro contesto territoriale che nel resto d’Italia.

Non vogliamo ridurre il corteo ad una semplice cerimonia celebrativa nei confronti di chi non è più materialmente accanto a noi, ma è nostra intenzione riunire una comunità affinché non dimentichi e dia testimonianza del valore della vita e della sua dignità che attraverso il lavoro si realizza.

Il percorso del corteo prevede il cammino attraverso le strade di Orbetello Scalo intitolate agli operai scomparsi nell’esplosione del 12 aprile 1966: Via Domenico Alocci, Via Aramo Marri, Via Francesco Zugiani, Via Mario Cerulli, Via Giancarlo Pantini, Via Marcello Innocenti, per richiamare alla memoria di tutti il ricordo di quei nomi.

L’inizio del corteo è previsto per le ore 10,00 di domenica 12 aprile, a partire da Via Domenico Alocci. Il punto di incontro per i partecipanti è ad Orbetello Scalo, presso Farmacia San Biagio in Via Cecioni.