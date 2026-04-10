GROSSETO – Ultimo turno della regular season per le ragazze della Gea Basketball Grosseto nel campionato di serie C femminile, di scena sabato sera alle 20,30 sul terreno del Nuovo Basket Altopascio, formazione ormai condannata ai playout. Per il quintetto allenato da Luca Faragli è una gara da dentro o fuori. Le biancorosse (foto Venezia) sono obbligate a mettere in tasca i due punti contro le lucchesi e nello stesso tempo dovranno attendere il risultato della gara tra Baloncesto Firenze e Castelfiorentino (che tra l’altro inizia alle 20) per verificare se saranno riuscite a evitare la post season. Grosseto e Firenze sono infatti appaiate a 16 punti, ma Baloncesto ha a suo favore gli scontri diretti e in caso di parità chiuderebbe al settimo posto. La Gea, invece, finendo ottava, dovrebbe confrontarsi, al meglio delle tre partite, con il Bellaria Cappuccini Pontedera per evitare la retrocessione in Promozione. Il tecnico Luca Faragli dovrà fare meno sabato di una delle giocatrici più in forma, Martina Borellini, mentre dovrebbero essere a completa disposizione tutte le altre atlete, anche se non si sono allenate al massimo in questo periodo.

“Proveremo a fare il nostro dovere, per portare a casa la vittoria – sottolinea l’allenatore Luca Faragli – poi confidiamo sulla buona condizione di Castelfiorentino, che ha battuto ultimamente anche la Pallacanestro Femminile Firenze per conquistare una salvezza diretta. Se non ci riusciremo, ci dovremmo rimboccare le maniche e conquistare le due vittorie che mancano per rimanere in categoria”.

Convocate Marta Vannozzi, Carolina Vallini, Teresa Vallini, Matilde Pepi, Emma Bertaccini, Mery Bertaccini, Giulia Faragli, Francesca Benedetti e Viola Mazzi.

La classifica: Virtus Siena 32 punti; P.F. Firenze 30; Porcari e Pisa 26; Castelfiorentino 22; Montecatini 20; Baloncesto Firenze e Gea Grosseto 16; Nuovo Basket Altopascio 10; Polisportiva Nicola Chimenti Livorno 8; Bellaria Cappuccini Pontedera 4