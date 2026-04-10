GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

A primavera riaprono anche i giardini d’artista, i parchi archeologici e naturali della Maremma. Tra trekking, birdwatching, natura e arte, QUI scopri come visitarli.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 10 APRILE

AMIATA

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 12-4-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel fine settimana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 12-4-2026 – Dal Trofeo Maremma all’arte: gli eventi del weekend a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

11-4-2026 – Alla scoperta della tradizione mistica andina: incontro al museo Magma

GROSSETO

10-4-2026 – Serata all’Osservatorio di Roselle: a caccia di stelle con i telescopi in giardino

10-4-2026 – La Nuova Libreria di via dei Mille compie 40 anni: venerdì un brindisi con la città

Fino al 12-4-2026 – Suiseki: l’arte delle pietre paesaggio in mostra al Museo di storia naturale

SABATO 11 APRILE

AMIATA

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

Fino al 12-4-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel fine settimana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

11-4-2026 – Ripartono le visite guidate del “Giardino viaggio di ritorno”: tra arte e passeggiate in natura, ecco le date

Fino al 12-4-2026 – Dal Trofeo Maremma all’arte: gli eventi del weekend a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

11-4-2026 – Premio di poesia del Kiwanis Club: sabato la cerimonia finale

11-4-2026 – Inclusione e divertimento con “Animiamo Casina mia”: sabato la festa finale del progetto

GROSSETO

11-4-2026 – “Sport e benessere”: incontro su alimentazione e salute alla Sala Eden

11-4-2026 – Scriabin Concert Series: piano recital di Tobia Pizzirani alle Clarisse

Fino al 12-4-2026 – Suiseki: l’arte delle pietre paesaggio in mostra al Museo di storia naturale

Fino al 12-4-2026 – Festa di Primavera per Enrica: in piazza due giornate tra piante, solidarietà e prevenzione

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

MANCIANO

11-4-2026 – Al via l’ottava edizione “Le voci della storia”: a Manciano un viaggio nel museo invisibile

MASSA MARITTIMA

11-4-2026 –“L’ombra del dubbio”: quattro artiste in mostra alla Galleria Spaziografico

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

11-4-2026 – Insieme per l’ambiente: la Racchetta apre le porte ai cittadini

PITIGLIANO

Fino al 12-4-2026 – Voci a Pitigliano: lo spettacolo “L’Italia dei paesi” apre il terzo fine settimana

DOMENICA 12 APRILE

AMIATA

Fino al 19-4-2026 – “Gitani”: in mostra il viaggio fotografico di Carlo Tardani tra fede, identità e memoria

Fino al 3-5-2026 – Arte e natura a Santa Fiora: a teatro la mostra con le opere di Hardy Reichelt

CAPALBIO

12-4-2026 – “Litorale pulito”: nuova giornata di pulizia della spiaggia. Ecco come partecipare

Fino al 12-4-2026 – Nuovo cinema Tirreno: ecco i film in sala nel fine settimana

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

12-4-2026 – Ripartono le visite guidate del “Giardino viaggio di ritorno”: tra arte e passeggiate in natura, ecco le date

Fino al 12-4-2026 – Dal Trofeo Maremma all’arte: gli eventi del weekend a Castiglione della Pescaia

Fino al 31-7-2026 – Successo per la mostra al Muvet “Un mecenate e i suoi tesori”: c’è ancora tempo per visitarla

FOLLONICA

12-4-2026 – Vogliamo una città pulita: a Follonica mattinata di pulizia in spiaggia: «Tutti invitati»

GROSSETO

12-4-2026 – Teatro e solidarietà alla Sala Eden: in scena “Crobinson Rusoe”

12-4-2026 – Primo soccorso: a Braccagni un pomeriggio per imparare a salvare la vita ai bambini

12-4-2026 – Amore, equivoci e risate: a Grosseto la commedia ispirata a Čechov

Fino al 12-4-2026 – Festa di Primavera per Enrica: in piazza due giornate tra piante, solidarietà e prevenzione

Fino al 12-4-2026 – Suiseki: l’arte delle pietre paesaggio in mostra al Museo di storia naturale

Fino al 3-5-2026 – “La scuola al cinema”: alla Mediateca arriva il cineforum sul mondo dell’educazione

MASSA MARITTIMA

Fino al 27-4-2026 – Dal paesaggio al dubbio: al via la nuova mostra collettiva alla galleria Spaziografico

MONTE ARGENTARIO

12-4-2026 – Insieme per l’ambiente: la Racchetta apre le porte ai cittadini

PITIGLIANO

Fino al 12-4-2026 – Voci a Pitigliano: lo spettacolo “L’Italia dei paesi” apre il terzo fine settimana