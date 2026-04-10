GROSSETO – Scontro tra i deputati grossetani Marco Simiani (Pd) e Fabrizio Rossi (Fratelli d’Italia) dopo la discussione alla Camera sulla proposta del deputato Pd di utilizzare i fondi del Decreto Pnrr per i lavori sulla Tirrenica.

Simiani: «Alla destra non importa nulla»

“Sarà il prossimo governo di centrosinistra a realizzare la Tirrenica, ridando dignità e centralità al Parlamento e rimettendo le risorse tagliate da Meloni e Salvini – ha affermato Simiani dopo la bocciatura del suo ordine del giorno -. Oggi alla Camera abbiamo avuto l’ultima sconcertante conferma che alla destra della messa in sicurezza e dell’ammodernamento della strada non importa assolutamente nulla. In quattro anni l’attuale esecutivo non è nemmeno riuscito a perfezionare il passaggio di consegne tra Anas e Sat, mentre ha tolto tutti i finanziamenti già assegnati dai precedenti governi: questi sono i fatti. Avevamo la possibilità di vincolare, con le risorse del Decreto Pnrr non utilizzate, il completamento della Tirrenica, ma ancora una volta la maggioranza ha voltato le spalle a cittadini e territori. La settimana prossima si terrà a Capalbio una manifestazione pubblica per dire basta ai moltissimi incidenti causati da una strada che non ha standard di sicurezza idonei: vedremo come la destra potrà ancora giustificare chi in Parlamento in questi anni ha di fatto impedito qualsiasi iniziativa legislativa per finanziarla”.

Rossi: «Simiani rifiuta la riformulazione. Il Governo aveva dato disponibilità»

Dopo la seduta a Montecitorio il commento di Fabrizio Rossi: “Quella di oggi in Aula è stata un’occasione persa anche se rimane la volontà del governo di trovare la soluzione alle lungaggini che stanno rallentando il cammino per il passaggio dei progetti da Sat ad Anas. Il governo era pronto ad accogliere l’Ordine del Giorno sul corridoio Tirrenico presentato dal collega Simiani, depurandolo di imprecisioni e inesattezze, ma il deputato Dem ha preferito rifiutare la riformulazione proposta dall’esecutivo”. Il punto del contendere riguarda la riformulazione proposta dal Governo all’impegno del Pd, che “invitava a proseguire le attività di progettazione e realizzazione del potenziamento del collegamento stradale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e anticipando gli interventi di adeguamento per la sicurezza stradale”.

“Se Simiani avesse accettato con senso di responsabilità questa riformulazione – spiega Rossi – l’Ordine del Giorno sarebbe stato votato pressoché all’unanimità dall’Aula. Sappiamo che il peso degli Odg è relativo, poiché già nel dicembre 2022 fu approvato un mio Odg specifico sul tema, ma nonostante che l’iter realizzativo, in effetti, sia stato ripreso, l’appesantimento burocratico, purtroppo, rallenta gli sviluppi della realizzazione del corridoio tirrenico”.

Rossi sottolinea come la disponibilità del governo sia stata ribadita in Aula anche dal ministro Tommaso Foti, il quale ha chiarito i motivi tecnici della riformulazione e confermato la volontà politica di realizzare l’opera: “Il quadro normativo è chiaro ed è contenuto nell’articolo 30 del decreto Pnrr – prosegue Rossi –. Il comma 4 di questo articolo dispone che le risorse del Pnrr che risulteranno prive di obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data del 30 giugno 2026, e che non siano necessarie per gli obiettivi già rendicontati all’Unione Europea, vengano riassegnate per specifiche iniziative e singoli interventi. È esattamente in questo spazio di manovra che il Governo intenderà agire per finanziare opere strategiche, a fronte di una verifica delle risorse reperite dopo il giugno 2026. Lo scontro per fini elettorali o gli strapuntini in un Odg servono a poco. Il governo lavora sui testi e sulle coperture finanziarie e Anas deve concludere le progettazioni. La Tirrenica non è un miraggio, ma una opera necessaria da affrontare con gli strumenti legislativi corretti, eventualmente con l’accertamento delle economie previsto per il post-2026. Rifuggiamo da una facile propaganda e spingiamo Anas a completare il suo lavoro. Mercoledì prossimo incalzerò su questo l’amministratore delegato in Commissione”.

Una spiegazione che però non ha convinto il deputato Pd: “In questi anni non ho mai risposto apertamente al deputato di Fdi Fabrizio Rossi – replica Simiani -, nonostante abbia di fatto appoggiato e votato ogni provvedimento del suo governo contro la Tirrenica: dal vergognoso taglio delle risorse già stanziate, al mancato finanziamento dei tratti già cantierabili, dall’aumento delle tariffe autostradali nei pochi chilometri ammodernati; alla mancanza di interventi di messa in sicurezza. La lista è così lunga che annoierebbe tutti. Oggi però interviene a margine della discussione del mio odg al decreto Pnrr – e sottolineo a margine perché non ha mai avuto il coraggio di intervenire in Aula per paura di non contraddire Giorgia Meloni – e accusa me di aver perso una occasione perché ho proposto di finanziare la Tirrenica con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che il suo governo non ha saputo spendere? Parlando poi di inesistenti cavilli burocratici e dimostrando di non conoscere neppure la differenza tra un atto di indirizzo e un testo normativo. Chiunque avesse seguito con una minima attenzione il dibattito avrebbe capito che non ho accettato la riformulazione del mio ordine del giorno perché avrebbe azzerato completamente le premesse e tolto ogni riferimento alla Tirrenica e proprio all’articolo 30 del decreto in discussione da cui provengono le risorse. Caro Fabrizio Rossi, sei te che hai perso un’occasione, quella di rimanere in silenzio”.