FOLLONICA – Il 7 e il 9 aprile 2026 la Società nazionale salvamento – sezione di Follonica ha ospitato 27 allievi della squadra francese Chamonix natation “Les papillons” per due giornate informative dedicate al salvamento acquatico.

La prima giornata si è articolata tra lezioni teoriche su sicurezza in mare, rischi ambientali, tecniche di intervento, nuoto per il salvamento e utilizzo degli ausili (rescue can e rescue tube), seguite da attività pratica in piscina.