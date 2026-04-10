FOLLONICA – Ancora pochi giorni per candidarsi per il Servizio civile in Avis: il termine per fare domanda è infatti stato prorogato a giovedì 16 aprile.

“I ragazzi selezionati contribuiranno a diffondere la cultura della donazione del sangue e del plasma tra i giovani, organizzeranno eventi insieme agli altri volontari e si occuperanno della gestione dei donatori e delle attività quotidiane della sede – spiegano da Avis Follonica -. Un’opportunità per mettersi in gioco, vivere un’esperienza formativa e sentirsi parte della comunità”.

In provincia di Grosseto sono tre le sedi disponibili (un posto disponibile ciascuna): Follonica, Grosseto e Massa Marittima. Il progetto, denominato “Dono e Scuola in Toscana”, durerà 12 mesi, con un impegno di 25 ore settimanali e un contributo economico mensile pari a 519,47 euro.

Il bando di Servizio civile universale è rivolto ai giovani cittadini italiani e stranieri dai 18 ai 28 anni (29 anni non compiuti). Le domande devono essere presentate entro le 14 di giovedì 16 aprile esclusivamente online tramite Spid o Cie.

Tutte le info sul sito di Avis Toscana. Si possono chiedere informazioni anche contattando Avis Follonica al 333-2924648 o 0566-59623.