GROSSETO – Il centro sportivo di via Mercurio ospita sabato sera alle 20,45 una serata di hockey pista imperdibile per gli appassionati: sulla pista “Mario Parri”, avversario del Circolo Pattinatori Grosseto, scende l’Hockey Trissino, il quintetto che sta dominando anche in questa stagione il campionato di serie A1 (foto Veronica Preto). I veneti di Joao Pinto, tra l’altro, dopo essere stati alcune settimane alle spalle del Bassano di Alessandro Bertolucci, hanno messo la freccia imponendosi con un sonoro 10-1 nello scontro diretto, a dimostrazione della volontà di mettere in bacheca, dopo la Coppa Italia, anche l’ennesimo scudetto. Per i grossetani di Massimo Mariotti questo affascinante incontro, da disputare senza pressione, ma solo per il gusto di confrontarsi con la regina, è il penultimo atto della regular season che ha regalato grandi soddisfazioni, con ben 13 mattoncini in più rispetto alla passata stagione. E con i loro 37 punti i biancorossi sono praticamente certi di chiudere al settimo posto (a meno di due improbabili pesanti sconfitte negli ultimi 100 minuti) per trovarsi di fronte la decima della graduatoria, con buone possibilità di accedere ai quarti di finale.

“Ci troviamo di fronte una corazzata – sottolinea mister Massimo Mariotti – che sta probabilmente attraversando il miglior momento della stagione: nelle ultime tre uscite ha messo a segno qualcosa come trentacinque reti (12 al Monza, tredici al Castiglione e dieci all’ex capolista Bassano). Numeri che indicano le difficoltà del confronto. Come più volte sottolineato, comunque, il suo scudetto, il Grosseto lo ha già conquistato, grazie a una stagione straordinaria in cui i giocatori hanno messo il cuore e la determinazione, riuscendo a superare tutti gli ostacoli che si sono presentati davanti nel corso dell’anno e anche contro il Trissino faranno la loro gara”.

Per il pubblico sarà invece un’ottima occasione per vedere all’opera la squadra che ormai da diversi anni la sta facendo da padrona nel panorama nazionale.

Per quello che riguarda la formazione di casa, l’unica novità riguarda il portiere di riserva. Assente Tommaso Bruni, per impegni lavorativi, ad affiancare il giovane e sempre più concreto Squarcia, sarà il veterano Mattia Marinoni. I convocati: Luca Squarcia e Mattia Marinoni portieri; Pablo Saavedra, Matias Sillero, Francisco Barragan, Stefano Paghi, Nicolas Barbieri, Filippo Schiavo, Mattia Giabbani e Samuel Cardi esterni.

Un altro stimolo per presentarsi in via Mercurio saranno sicuramente i festeggiamenti per i 75 anni organizzati dalla società, con il presidente Stefano Osti in testa. Nell’intervallo della gara con il Trissino (intorno alle 21,15, dunque), sarà consegnata una maglia celebrativa, preparata dallo sponsor tecnico Erreà, ad alcuni ex giocatori del Circolo Pattinatori. Tra loro anche i tre più anziani atleti viventi: Bruno Cazziolato, Egidio Mangiavacchi ed Enea Terenzi. In questa notte di emozioni non mancherà una maglia per ricordare il presidente onorario Roberto Guerrini, scomparso esattamente due anni fa, e per Marco Mariotti, morto nel 2019.