MANCIANO – Si terrà sabato 18 aprile 2026 alle ore 9.30, al Cinema di Manciano in via Marsala, l’incontro pubblico dal titolo “Manciano e la Maremma di fronte alla speculazione delle rinnovabili”, promosso dal Comune di Manciano con Comitato Pro Montauto e con la Coalizione TESS per aprire un momento di confronto su uno dei temi più rilevanti per il futuro del territorio.

L’iniziativa nasce dalla crescente attenzione verso i progetti di impianti energetici da fonti rinnovabili che interessano il territorio comunale e l’area della Maremma. A Manciano risultano presentate 24 richieste di connessione alla rete elettrica, di cui 15 relative a progetti da realizzare nel territorio comunale, in particolare nell’area di Montauto, al confine con il Lazio. Un quadro che evidenzia un progressivo aumento di interventi di carattere industriale legati alla produzione, trasformazione e distribuzione di energia.

«Abbiamo ritenuto necessario promuovere un momento pubblico di confronto perché il tema riguarda da vicino il futuro del nostro territorio – dichiara il sindaco Mirco Morini –. La transizione energetica è una sfida che condividiamo, ma solo se è affrontata con equilibrio, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed economiche di Manciano. È fondamentale che le comunità locali siano coinvolte e che le scelte tengano conto delle specificità dei territori, evitando processi che rischiano di compromettere in modo irreversibile il nostro patrimonio naturale e produttivo attraverso l’insediamento di impianti di grandi dimensioni».

L’incontro sarà l’occasione per approfondire dati, scenari e possibili ricadute sul territorio, mettendo a confronto punti di vista istituzionali, tecnici e scientifici. I temi affrontati riguarderanno il quadro della situazione locale, l’impatto economico e ambientale degli impianti, la tutela del paesaggio e della biodiversità, il valore strategico del territorio anche in relazione alle attività agricole, turistiche e di ricerca, oltre agli aspetti normativi e alle prospettive legate alla transizione energetica.

Il programma prevede gli interventi del sindaco di Manciano Mirco Morini, di Luigi Scognamiglio e Lucia Minunno, rispettivamente presidente e membro del Comitato Pro Montauto / Coalizione TESS, di Monica Tommasi, presidente di Amici della Terra, di Chicco Testa, presidente di Assoambiente ed ex presidente di ENEL, di Riccardo Lepri, imprenditore agricolo, di Gianluca Masi, astrofisico dell’osservatorio di Montauto / Virtual Telescope Project, di Alessandro Vigni, presidente Sienaenergie, di Marco Marchetti, legale del Comune di Manciano, di Francesco Rosi del comitato MaremmaViva e di Francesco Pratesi, presidente di Italia Nostra Toscana e IN Maremma. A moderare l’incontro sarà Massimo Ammaniti dell’Università di Roma La Sapienza.

Sono stati invitati rappresentanti istituzionali a livello nazionale, regionale e provinciale, i sindaci del territorio, insieme alle principali organizzazioni del settore agricolo.

Nel corso dell’incontro saranno presentati anche i dati relativi ai progetti già autorizzati e a quelli in fase di valutazione, che comprendono impianti fotovoltaici per centinaia di ettari, impianti eolici con turbine di grandi dimensioni e ulteriori infrastrutture di connessione e accumulo energetico. Un insieme di interventi che pone interrogativi rilevanti rispetto alla tutela del paesaggio, alla salvaguardia del suolo e alle prospettive di sviluppo economico locale.