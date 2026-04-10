GROSSETO – Una cerimonia sobria ma densa di significato ha celebrato questa mattina il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, occasione per fare il punto sull’attività svolta nell’ultimo anno e rinnovare l’impegno al servizio della comunità. Il tema scelto, “Esserci sempre”, ha accompagnato l’intera giornata, sottolineando il ruolo quotidiano delle donne e degli uomini in divisa.

Il ricordo dei caduti e la cerimonia in Questura

La celebrazione si è aperta con un momento solenne dedicato ai caduti, con la deposizione di una corona d’alloro al cippo commemorativo. Presenti il prefetto Paola Berardino, il questore Claudio Ciccimarra e il vescovo Bernardino Giordano, che ha preso parte alla preghiera officiata dal cappellano della Polizia di Stato.

La cerimonia è poi proseguita all’interno della Questura, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Dopo gli onori al prefetto, sono stati letti i messaggi del presidente della Repubblica, del ministro dell’Interno e del capo della Polizia.

Premi al personale: tre interventi decisivi

Nel corso della mattinata sono stati consegnati i riconoscimenti al personale distintosi in servizio.

Un encomio è andato all’assistente capo coordinatore Diego Cenderelli, che ha salvato una giovane donna sdraiata sui binari con intenti suicidi, riuscendo a metterla in salvo nonostante le difficoltà del terreno.

Una lode al sovrintendente Giorgio Giusti, che al telefono è riuscito a convincere un autotrasportatore a rinunciare a un gesto estremo, localizzandolo e facendo intervenire le pattuglie.

Riconoscimento anche per l’assistente capo coordinatore Paolo Sforzi, intervenuto fuori servizio per soccorrere una donna di 93 anni rimasta ferita in casa, entrando da una finestra e prestando le prime cure in attesa dei sanitari.

I numeri dell’attività: controlli, arresti e prevenzione

Il bilancio dell’attività evidenzia un impegno costante sul territorio. Nel 2025 l’Ufficio prevenzione generale ha identificato circa 20mila persone, controllato oltre 8.100 veicoli, con 21 arresti e circa 200 denunce. La Polizia scientifica ha effettuato 121 sopralluoghi.

L’Ufficio immigrazione ha eseguito 155 espulsioni, di cui 47 immediate, e ha identificato oltre 1.500 persone nell’attività di frontiera all’aeroporto Baccarini.

Sul fronte della prevenzione, la Divisione anticrimine ha emesso 40 ammonimenti per stalking e violenza domestica, 44 avvisi orali, oltre a Daspo e provvedimenti di allontanamento urbano.

Controlli, eventi e sicurezza sul territorio

Nel corso dell’anno sono state gestite 2.159 manifestazioni ed eventi, con l’impiego di oltre 2.200 operatori, oltre a 190 servizi straordinari di controllo, in particolare durante l’estate nelle località costiere.

La Divisione amministrativa ha elevato 143 sanzioni e adottato 7 provvedimenti su esercizi pubblici, rilasciando inoltre oltre 8mila passaporti.

Attività investigativa e contrasto ai reati

La Squadra mobile ha effettuato 25 arresti, denunciato 73 persone e sequestrato circa 1,7 chili di droga. La Digos ha denunciato 135 persone nell’ambito di manifestazioni non autorizzate e proposto 13 Daspo.

Le specialità: strade, ferrovie e web

La Polizia stradale ha rilevato 184 incidenti, identificato oltre 5.800 persone e contestato circa 3mila violazioni. La Polizia ferroviaria ha identificato 11.507 persone e svolto 122 scorte sui treni.

La Polizia postale ha denunciato 169 persone, con particolare attenzione a truffe agli anziani e reati online.

Scuole e giovani: prevenzione e legalità

Ampio spazio è stato dedicato alle attività nelle scuole, con progetti come “Una vita da social”, “BiciScuola” e “Train to be cool”, che hanno coinvolto centinaia di studenti sui temi della sicurezza, dell’uso consapevole della rete e della legalità.

In provincia hanno fatto tappa anche il Pullman Azzurro e la Lamborghini della Polizia, strumenti di sensibilizzazione rivolti soprattutto ai più giovani.

Un impegno che guarda al territorio

La giornata si è conclusa con un messaggio chiaro: la Polizia di Stato resta un presidio fondamentale per la sicurezza e la legalità. La celebrazione ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche l’occasione per ribadire un impegno quotidiano sintetizzato nel motto scelto per l’anniversario: esserci sempre.