PORTO SANTO STEFANO – La Flai Cgil Grosseto promuove sabato 11 aprile alle ore 10, presso la sede Cgil di Porto Santo Stefano, l’iniziativa “Malattie professionali, diritti e bilateralità nel settore della pesca. Dignità, lavoro e salute”, un appuntamento dedicato a lavoratori, cittadini e operatori del comparto ittico.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto Pesca della Flai Cgil, un percorso sindacale e territoriale pensato per affrontare in modo concreto i temi del lavoro nel settore della pesca e dell’acquacoltura, con particolare attenzione alla tutela della salute, alla prevenzione delle malattie professionali, ai diritti dei lavoratori e agli strumenti di bilateralità. Un progetto che punta a rafforzare conoscenza, consapevolezza e tutela, in un comparto strategico ma spesso segnato da condizioni di lavoro complesse e da una scarsa informazione sui diritti esigibili.

L’appuntamento di Porto Santo Stefano non sarà un semplice incontro pubblico, ma anche un momento formativo e informativo, utile per approfondire aspetti fondamentali legati alla sicurezza, alla medicina legale, al ruolo dell’Inca e agli strumenti di assistenza ma anche di tutela sindacale. Un’occasione per fare rete tra istituzioni, sindacato e lavoratori, mettendo al centro la persona, la qualità del lavoro e la salvaguardia della salute.

Interverranno, tra gli altri, Antonio Pucillo (responsabile nazionale del dipartimento Pesca della Flai Cgil), Donatello Barone per l’ente bilaterale, Patrizia Caselli (medico legale), Morena Mancorti (direttrice provinciale Inca Grosseto), Lorenzo Martelli (responsabile di zona), Paolo Rossi (segretario generale della Flai Cgil Grosseto) e Mirko Borselli ( segretario generale Flai Cgil Toscana).