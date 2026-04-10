GROSSETO – Fine settimana di Pasqua con record di presenze nel Parco della Maremma, dove tantissimi cittadini e turisti hanno scelto il Parco come meta per passare momenti di relax a contatto con la natura. Sono infatti ben 4.867 i visitatori registrati, tra biglietti venduti online e al Centro visite, che hanno scelto percorsi da fare in bici o a piedi, sentieri di difficoltà più o meno importante, oltre ai bellissimi spazi naturali adatti a tutte le famiglie.

Se oltre a questi si sommano anche gli accessi a Marina di Alberese e agli itinerari A5, A6 e A7, gratuiti per i residenti, le presenze registrate sfiorano le 10mila persone. Un’offerta turistica diversificata che si adatta a un pubblico di tutte le età, dai bambini agli sportivi più appassionati.

Tra i presenti, anche l’assessore all’Ambiente della Regione Toscana, David Barontini, che è stato accolto dal presidente Simone Rusci. “La visita dell’assessore regionale Barontini – dichiara Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – è stata l’occasione per confrontarci sulle sfide che la Regione Toscana affronterà in futuro rispetto alle criticità e alle prospettive delle aree protette. L’assessore ha apprezzato l’attività svolta dal Parco della Maremma e si è interessato sull’iter del Piano integrato del Parco e sul progetto delle aree di espansione. Le numerose presenze registrate nel nostro Parco, dovute anche al bel tempo, confermano il grande lavoro fatto che oltre a consentire lo spettacolo della natura valorizzando spazi e percorsi ha calendarizzato anche una serie di eventi organizzati durante tutto l’anno, compreso proprio il fine settimana di Pasqua”.

“Trascorrere il periodo pasquale nel Parco della Maremma significa immergersi in un paesaggio straordinario, dove la bellezza naturale si intreccia con un equilibrio ambientale custodito con attenzione e competenza, un luogo ricco di biodiversità, silenzi e panorami incontaminati – dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Toscana David Barontini –. È un luogo che merita di essere vissuto tutto l’anno: non solo in primavera, ma anche nelle stagioni meno frequentate, come l’autunno e l’inverno, quando i nostri parchi regionali, insieme alle riserve naturali, rivelano un fascino ancora più autentico e profondo. Un invito, quindi, a scoprire i nostri straordinari patrimoni naturali in ogni periodo dell’anno. Ringrazio il presidente Simone Rusci che con passione si impegna a preservare e promuovere il Parco della Maremma”.