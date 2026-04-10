GAVORRANO – Annunciata una nuova data al calendario estivo del Teatro delle Rocce di Gavorrano: una serata tutta dedicata alla comicità con il grande Giorgio Panariello e il suo show “E se domani…”.

Il 16 agosto l’artista salirà sul palco del prestigioso festival organizzato da Leg Live Emotion Group in collaborazione con il Comune di Gavorrano. I biglietti saranno in vendita da oggi alle 18 su Ticketone e Ticketmaster.

“Dopo aver debuttato nel 2025 e aver riscosso grande entusiasmo da parte del pubblico, “E se domani…”, lo spettacolo di Giorgio Panariello, è proseguito con successo anche nel 2026, per un totale di oltre 70 date nei teatri italian – spiegano gli organizzatori -. A grande richiesta, si aggiungono ora nuovi appuntamenti per l’estate. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro”.

“Uno straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ci da un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia”.