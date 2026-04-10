GROSSETO – Nel 2025 il Comune di Grosseto ha registrato proventi da multe stradali pari a 4,6 milioni di euro, collocandosi nella fascia centrale della classifica regionale. Un dato significativo che si inserisce in un quadro più ampio: quello di una Toscana in cui gli incassi complessivi derivanti da sanzioni al Codice della strada continuano a crescere.

Secondo le elaborazioni di Facile.it su dati Siope, infatti, nel 2025 i soli comuni capoluogo di provincia toscani hanno incassato oltre 124 milioni di euro, con un aumento del 10% rispetto al 2024.

La classifica regionale: Firenze guida, Grosseto a metà

A dominare la graduatoria è il Comune di Firenze, con 73,3 milioni di euro, in crescita del 19% rispetto all’anno precedente e terzo a livello nazionale. Un dato nettamente superiore rispetto agli altri capoluoghi.

Alle spalle del capoluogo toscano si collocano Siena (9,5 milioni di euro) e Livorno (8,7 milioni). Seguono poi Pisa (5,7 milioni), Prato (circa 5 milioni) e Arezzo (4,8 milioni).

Subito dopo si posiziona Grosseto con i suoi 4,6 milioni di euro, davanti a Pistoia (oltre 4,2 milioni) e Lucca (poco sotto i 4,2 milioni). Chiudono la graduatoria Massa (2,6 milioni) e Carrara (circa 2 milioni).

Multe pro capite: Grosseto in linea con la media

Se si analizza il dato in rapporto alla popolazione residente, la classifica cambia ma conferma alcune tendenze. In questo caso, Grosseto registra una multa pro capite di 56 euro, in linea con realtà come Livorno.

Anche qui il primato spetta a Firenze con 202 euro per abitante, seguita da Siena (180 euro) e Pisa (64 euro). Più contenuti i valori nelle altre province: Arezzo (50 euro), Pistoia e Lucca (47 euro), Massa (39 euro) e Carrara (33 euro), mentre chiude Prato con 26 euro.

Il caso dei piccoli comuni: numeri sorprendenti

Guardando ai comuni con meno di 3.000 abitanti emergono dati particolarmente rilevanti. In testa si trova Monticiano, in provincia di Siena, con oltre 1,1 milioni di euro di incassi a fronte di appena 1.649 residenti.

Seguono Buonconvento (886mila euro) e Marciana, sull’Isola d’Elba, con circa 273mila euro. Numeri che evidenziano come il peso del traffico turistico e di passaggio possa incidere significativamente sui bilanci locali.

Assicurazioni auto: si fermano gli aumenti

Dal fronte automobilisti arrivano però anche segnali meno negativi. Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it, a marzo 2026 il premio medio per assicurare un’auto in Toscana si è attestato a 685,76 euro, un valore sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente.

Nel complesso, i dati confermano una tendenza chiara: le entrate da multe rappresentano una voce sempre più rilevante per i bilanci comunali, con differenze marcate tra territori ma una crescita diffusa in tutta la regione.