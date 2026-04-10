GROSSETO – Torna l’appuntamento con le classifiche dei migliori ristoranti secondo le recensioni di Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

Ad aprile 2026 sono 1.865 i ristoranti recensiti dai clienti in provincia di Grosseto (al 10 aprile).

The Best of Tripadvisor: la classifica dei 50 migliori ristoranti in Maremma – La classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. Ecco la top 50 di questo mese con il punteggio più alto: le cifre a fianco indicano le posizioni scalate o perse rispetto al mese precedente.

La classifica

50 – Osteria di Cecchi e Valentini (Scarlino) -1

49 – La Tana dei Brilli (Massa Marittima) +1

48 – Trattoria Lo Sfizio 2.0 (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) -1

47 – Phermento! (Porto Santo Stefano) -1

46 – Orto 219 (Magliano in Toscana) -1

45 – Il Giardino Agriristoro (Marsiliana, Manciano) -3

44 – La Bonta di Claudia (Pitigliano) NEW ENTRY

43 – Hotel Miramare Restaurant (Castiglione della Pescaia) =

42 – Agriristoro Focacceria La Dogana (Sorano) +2

41 – La Filanda (Manciano) -1

40 – La Terra di Nello (Castiglione della Pescaia) -1

39 – Marrini Food & Wine Osteria (Follonica) +2

38 – Artidoro Ristorante (Grosseto) -1

37 – Hosteria di Pantalla (Pitigliano) +1

36 – Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) -2

35 – La Grotta – Ristorante, Trattoria, Pizzeria (Roccalbegna) +1

34 – Clann (Castiglione della Pescaia) +1

33 – Ristorante La Collina (Pitigliano) =

32 – Al Posto Accanto (Grosseto) =

31 – Ristorante La Scottiglia (Seggiano) -1

30 – Ristoro Il Gatto e La Volpe (Massa Marittima) -1

29 – Il Capriccio (Poggio Murella, Manciano) -1

28 – Trattoria Il Giogo (Grosseto) +3

27 – Riserva Naturale Merenderia (Castiglione della Pescaia) -1

26 – Maso Ristorante (Follonica) -2

25 – Osteria La Bottega (Follonica) =

24 – Pizz & Core (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) -2

23 – Ristorante Da Guido (Magliano in Toscana) =

22 – Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) -1

21 – Il Giardino dei Medici (Valpiana, Massa Marittima) +6

20 – Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) =

19 – Il Tagliapasta (Grosseto) =

18 – Il Rifrullo (Scansano) =

17 – Osteria Da Tronca (Massa Marittima) =

16 – Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) -1

15 – Trattoria da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) +1

14 – Bistrot 19 (Grosseto) -1

13 – Red Star (Porto Ercole, Monte Argentario) +1

12 – Da Antinesco Bistrot (Civitella Paganico) =

11 – La Ciottolona (Boccheggiano, Montieri) -1

10 – Trattoria Il Grillo (Pitigliano) +1

9 – Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) =

8 – Trattoria Da Paolino (Manciano) -1

7 – Bio Agriturismo Il Melograno di Banditella Ristorante (Alberese, Grosseto) +1

6 – Osteria Maccalè (San Giovanni delle Contee, Sorano) =

5 – Doga Bistrot (Follonica) =

4 – Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) =

3 – C’è Pizza Per Te da Michela (Santa Fiora) =

2 – Rotonda 1933 (Marina di Grosseto, Grosseto) =

1 – Locanda La Luna (Tirli, Castiglione della Pescaia) =

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor – Nato nel febbraio del 2000, Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor provengono infatti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.