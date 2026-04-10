GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 10 aprile 2026

Ariete – Giornata dinamica ma impegnativa. È importante non reagire con impulsività a una critica. Usa la razionalità.

Toro – Stabilità e pazienza ti permettono di chiudere una questione in sospeso. Oggi contano i fatti, non le parole.

Gemelli – Comunicazione efficace, ma attenzione a non promettere troppo.

Cancro – Emozioni stabili, ti senti più sicuro nel prendere posizione.

Leone – Determinato ma collaborativo. Buon momento per lavorare in squadra.

Vergine – Precisione e metodo ti permettono di recuperare terreno su un progetto.

Bilancia – Equilibrio e diplomazia ti aiutano a evitare tensioni inutili.

Scorpione – Profondità e controllo emotivo sono la tua arma vincente.

Sagittario – Entusiasmo presente, ma serve concretezza.

Capricorno, segno del giorno – Concretezza, disciplina e visione a lungo termine sono protagoniste. Oggi puoi consolidare una posizione o prendere una decisione strategica con grande lucidità. Sei stabile e affidabile.

Consiglio escursione: visita il Castello di Potentino, tra vigne e silenzi maremmane, simbolo di solidità e continuità nel tempo.

Acquario – Creatività in crescita, ma serve metodo.

Pesci – Sensibilità ben gestita.