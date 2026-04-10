GROSSETO – Una novità in casa della Polisportiva Barbanella Uno. “In questa nuova stagione sportiva è stato inserito il corso di danza contemporanea – ha diramato la società – siamo partiti un po’ a rilento ma ce l’abbiamo fatta a partire ed è stato un successo. Le nostre allieve Emma Cristofani e Ilaria Giuliano, con la coreografia della maestra Elena Fioravanti “I choose to live, not just exist”, hanno vinto il primo premio al concorso “Stelle della danza 2026″ nella sezione danza contemporanea duo senior. Si ringrazia immensamente la maestra Elena Fioravanti che con la sua determinazione ha portato le nostre allieve a intraprendere una nuova esperienza e a coronarla con questo splendido risultato. Complimenti ad Ilaria ed Emma! Ed ora avanti tutta! Si pensa già al futuro che si spera sia colmo di nuovi successi”.