FOLLONICA – Il sipario si alza nuovamente sulla creatività urbana. Domenica 19 aprile, dalle 14:30 alle 19, la Fonderia 1 di Follonica ospiterà la seconda edizione di “Immersioni Culturali“.

Un evento promosso dall’associazione culturale Menura e curato da Federico Irace e Lorenzo Ceccarelli. Un progetto che mette al centro il coraggio di salire su un palco e la libertà di esprimersi, sostenuto dal patrocinio del Comune di Follonica.

Il palco: dove l’emozione diventa musica

Il Contest Rap vedrà protagonisti sette artisti emergenti: Seventeen17, Falco, Om\ar, Giodeli, mr.flower, Nesh e Forme. Per loro, l’obiettivo non è solo la competizione, ma l’opportunità di mostrare il proprio talento davanti a una giuria di professionisti e a un pubblico vero.

A testimoniare la continuità del rapporto tra gli artisti, la manifestazione e la città di Follonica, torneranno sul palco alcuni dei protagonisti della prima edizione: il vincitore Scop, insieme a Freddy e Ggiobo, che presenteranno i loro nuovi brani inediti in un clima di scambio artistico permanente.

Le giurie e il ruolo sovrano del pubblico

La valutazione delle performance sarà affidata a un sistema di voto articolato, dove il coinvolgimento della platea sarà fondamentale:

Giuria esperti: Composta da Maurizio Rossato (produttore e regista di Radio Deejay ), Giuseppe Zuppardi ( Brucaliffo Studio , studio di registrazione con dischi d’oro riconosciuto a livello nazionale), la riconferma di Alex Vanni e dei rappresentanti di Skool Break e dell’importante discoteca Disco Village , Gabriele Bellinati e Ciro Garofalo .

Giuria stampa e community: u n tavolo formato dai principali giornalisti della stampa locale e online (a cui parteciperemo anche noi de Il Giunco ), content creator, podcaster, progetti sociali, Radio Diffusione Follonica e la pagina che racconta ciò che accade in città ViviFollonica

u Il voto del pubblico: a ccanto agli esperti, il pubblico in sala avrà un ruolo indispensabile. Gli spettatori non saranno semplici osservatori, ma parte attiva della gara: il loro voto potrà infatti cambiare le sorti del contest e influenzare il verdetto finale.

Arte, moda e cultura

L’allestimento della Fonderia 1 sarà arricchito dalle sculture e dalle installazioni artistiche di Sofia Stella, affiancata dalle opere dei talenti locali Davide D’Amico e Dario Vella (quest’ultimo presente anche in veste di giurato). L’evento si apre anche ad altre realtà cittadine: sono previsti talk ed esposizioni dedicati a Follomix e Flashback, appuntamenti annuali centrali per la cultura del fumetto e del videogioco, oltre a progetti legati al mondo della moda (Legia) e dell’artigianato (David Ruggiero).

Formazione e ospiti speciali

“Immersioni Culturali” vive anche come palestra formativa: i ragazzi dell’Isis Follonica, nell’ambito dei percorsi Pcto, hanno partecipato a workshop creativi e organizzativi a scuola e metteranno in pratica le competenze acquisite durante l’evento insieme a Francesco Contrino.

Ospiti d’eccezione della giornata saranno i rappresentanti dell’Università di Siena, invitati per presentare il volume realizzato dagli studenti del Master in Comunicazione d’Impresa. Il libro è un racconto corale che intreccia memorie civili, desideri e pratiche di cambiamento e che racchiude anche la genesi e la storia di “Immersioni Culturali”, dedicando un focus speciale al percorso del vincitore della prima edizione, Scop.

L’evento sarà un vero e proprio media hub: oltre al racconto live di Vivien Rossi (Banana33) e Anna Iacci i ragazzi di Spazi Ragazzi (Cooperativa Arcobaleno) apriranno eccezionalmente la sede della loro radio proprio all’interno della Fonderia n.1 per interviste e approfondimenti.

Info e dettagli