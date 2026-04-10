CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana intenso per le squadre dell’Hc Castiglione. In serie A1 la Blue Factor di Massimo Bracali ospita domenica al Casa Mora, alle 18 con arbitri Ulderico Barbarisi e Roberto Toti di Salerno, il Cgc Viareggio di Mirco De Gerone, per la 25esima giornata. In serie A2 al Casa Mora, sabato alle 19 arbitro Alessandro Gadaleta di Giovinazzo, la Blue Factor di Federico Paghi riceve la visita dell’Iren Follonica di Alberto Aloisi. L’Under 23 scende in pista questo venerdì: per il 13esimo turno trasferta al Capannino per affrontare il Follonica. L’Under 19 gioca invece domenica, alle 21 per il nono turno, a Forte dei Marmi. Rinviata la gara dell’Under 17 Lo Scoiattolo contro i Pumas, mentre l’Under 15 La Scala tornerà a giocare sabato 18 aprile contro il Sarzana B.

Nel massimo campionato torna una sfida che al Casa Mora mancava dal 2008-09, per un derby del Tirreno contro i versiliesi sempre sentito. Il Castiglione è reduce dalla pesante sconfitta subita a Seregno contro il Monza, anche se in casa biancoceleste il morale è buono. Il rientro di Serse Cabella è importante per preparare al meglio gli scontri playout, e soprattutto continuare a credere di migliorare la situazione. Contro il Cgc sarà però un’altra sfida da missione impossibile: i bianconeri sono quest’anno una vera corazzata, con gli innesti di Enric Torner e soprattutto Federico Ambrosio (bomber da 29 gol in stagione), che insieme al portiere argentino Pablo Gomez (reduce da un’ottima Coppa delle Nazioni vinta con la sua nazionale), Elia Cinquini (anche lui a Montreux con l’Italia), l’ex Cp Grosseto Romeo D’Anna, Samuele Muglia (ha giocato a Castiglione in A2 nel 2011-12) e i giovani Luca Lombardi e Liam Rosi, compongono il quintetto titolare. All’andata il Cgc vinse al pala Barsacchi per 6-3, con i maremmani comunque tenaci a non mollare fino alla fine.

“Il nostro obiettivo è giocarci tutte le possibilità in ogni partita – ha detto il capitano dell’HcC Michael Saitta dopo la gara contro il Monza – e anche se sappiamo bene della forza del Viareggio, daremo tutto. Poi faremo il massimo anche nei playout e staremo a vedere”. Gli ultimi precedenti in A1 fra Castiglione e Cgc risalgono ai campionati 2007-08 e 2008-09: quattro vittorie tutte del Viareggio, 3-2 al pala Barsacchi e 7-3 al ritorno; l’anno seguente 3-2 vittoria bianconera in Maremma e 6-4 in Versilia. In A2 invece nel 23/24 sempre due vittorie viareggine: 9-1 al pala Barsacchi e 5-3 al Casa Mora e in panchina era ritornato Massimo Bracali nel Castiglione. Nei due anni precedenti, 21/22, sempre in A2 vittoria del Castiglione 6-5 (tra i marcatori Cabiddu 2 e Maldini) e pari 7-7 al ritorno (Maldini e Cabiddu 2), mentre nel 20/21 Cgc-Castiglione finì 13-3 (Maldini) e 2-2 al ritorno (A.Montauti e Cabiddu). All’andata 6-3 per il Cgc (reti Muglia 3, Ambrosio 2, Lombardi – Esquibel 2, Lasorsa).

In serie A2 la Blue Factor di Federico Paghi riceve l’Iren Follonica di Alberto Aloisi e il Castiglione vuole vendicare l’incredibile sconfitta patita all’andata, con il gol di Fabbri del 5-4 subito a 18 secondi dalla fine.

Stasera venerdì, alle 21 con arbitro Matteo Galoppi di Follonica, al Capannino l’Under 23 della Blue Factor va a rendere visita alla squadra del golfo: all’andata finì 7-2 per i biancocelesti di Paghi sugli azzurri di Carlo Gucci, ora in panchina c’è Alberto Aloisi.

L’Under 19 gioca invece domenica alle 18 a Viareggio per la nona giornata contro la prima del girone Pumas.

Serie A1 – 25a giornata 11/12 aprile

Cp Grosseto-Trissino

Bcc Centropadana Lodi-Teamservicecar Hrc Monza

Why Sport Valdagno-Sarzana

Forte dei Marmi-Innocenti Cos. Follonica

Tr Azzurra Novara-Breganze

Ubroker Bassano-Indeco Afp Giovinazzo

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

La classifica

Trissino 62 punti; Bassano 60; Cgc Viareggio, Valdagno 51; AW Lodi 47; Hrc Monza (25) 45; Cp Grosseto 37; Follonica 31; Sarzana 28; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 20; Forte dei Marmi 18; Castiglione (25) 10; Breganze 6

Serie A2 – girone B – 17a giornata 11/12 aprile

Forte dei Marmi-Spv Viareggio * 6-3

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica

Nova Medicea Viareggio-Newco Roller Matera

Rotellistica Camaiore-Mgm Remaplast Eboli

Sarzana-Rh Scandiano

La classifica

Forte dei Marmi (16) 37 punti; Roller Matera (15), Rot.ca Camaiore (16) 34; Pumas Viareggio (16) 32; Rh Scandiano (16) 30; Castiglione (16), Spv Viareggio (15) 18; Sarzana (16) 14; Cresh Eboli (16) 8; Follonica (16) (-1p) 5

Under 23 zona 4 – 13a giornata 10 aprile

Pumas Viareggio A-Spv Viareggio

Versilia H.Forte-Sarzana

Follonica-Blue Factor Castiglione

Pumas Viareggio B-Cgc Viareggio

La classifica

Sarzana (11), Castiglione (12) 27 punti; Versilia H. Forte (11) 25; Pumas Viareggio A (8) 18; Follonica (11) 12; Pumas Viareggio B (10) 9; Spv Viareggio (9) 7; Cgc Viareggio (12) 0

Under 19 zona 4 – 9a giornata 12 aprile

Cgc Viareggio-Versilia H.Forte 2-4

Spv Viareggio-Follonica 9-5

Pumas Ancora Viareggio-Blue Factor Castiglione

La classifica

Pumas Viareggio (8) 20 punti; Forte dei Marmi (7) 17; Cgc Viareggio (8) 12; Castiglione (8) 10; Spv Viareggio (7) 7; Follonica (8) 0