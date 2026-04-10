GROSSETO – Grande successo per la Fight Gym Grosseto a Montecatini, nello scorso weekend nel panorama degli sport da combattimento. L’atleta Giovanni Calia, specialista di Muay Thai, accompagnato dal maestro Michele Toncelli, ha conquistato il titolo di Campione Regionale Toscano nella categoria 57 kg sotto la sigla Fight One.

Il titolo è stato assegnato per assenza di avversari, ma Calia ha comunque dimostrato il proprio valore salendo sul ring nella categoria superiore dei 60 kg, combattendo secondo le regole K1.

In questa occasione ha affrontato Marco Torrini della Evolution Fight di Sarzana, imponendosi con determinazione e tecnica, vincendo l’incontro ai punti e aggiudicandosi così anche il titolo regionale nella categoria 60 kg. Una prestazione di grande livello che conferma la crescita dell’atleta e il lavoro di qualità svolto dalla Fight Gym Grosseto, sempre più protagonista nel circuito regionale e nazionale degli sport da combattimento.