ORBETELLO – “Apprendo con profondo dolore della tragica scomparsa del caro amico Giorgio Checcacci. La sua perdita è un grande dolore non solo per chi lo conosceva personalmente, ma per tutta la nostra comunità, che ha potuto apprezzarne le qualità umane e civili” così Roberto Berardi segretario provinciale Forza Italia Grosseto, esprime il proprio dispiacere per la morte dell’ex consigliere comunale di 71 anni scomparso ieri dopo un tragico incidente stradale.

“Giorgio (iscritto a Forza Italia, referente per Polverosa) si è sempre speso con generosità e grande senso civico per il territorio, offrendo il proprio contributo con discrezione e autentico spirito di servizio. Per questo gli siamo profondamente grati. A nome mio e di Forza Italia Grosseto, rivolgo alla famiglia le più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza in questo momento così difficile” conclude Berardi.