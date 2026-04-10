GROSSETO – Domenica 12 aprile all’aeroporto di Grosseto torna la Race Quarto Stormo, giunta alla nona edizione e valida come terza tappa del trofeo Uisp Corri nella Maremma 2026 (foto d’archivio di Roberto Malarby). La partenza della 10 km competitiva è prevista alle 9.30, con ingresso dalle 8 e con la possibilità di accesso anche per familiari e accompagnatori.

La manifestazione quinto Memorial Mario Cerciello, è organizzata dall’asd IV Stormo e si svolge all’interno dell’aeroporto militare di via Castiglionese 70, in un contesto che negli anni ha saputo ritagliarsi un posto fisso nel calendario podistico grossetano.

Sul piano tecnico, il percorso presenta riferimenti di assoluto rilievo: il record maschile appartiene a Joachim Nshimirimana con 31.52, mentre quello femminile porta la firma di Margherita Violani con 36.47. Tra gli atleti più vincenti figurano ancora Nshimirimana, con quattro successi, e Katarzyna Stankiewicz, che ha collezionato tre vittorie.

L’albo d’oro racconta una gara che ha visto alternarsi negli anni nomi di primo piano del podismo regionale e non solo. Nel 2014 vinsero Matteo Di Marzo e Katarzyna Stankiewicz, nel 2015 Joachim Nshimirimana e Chiara Gallorini, nel 2017 Stefano Musardo e Angela Carpino, nel 2018 Nshimirimana e Antonella Ottobrino, nel 2019 Leonardo Cialini e ancora Ottobrino, nel 2022 Nshimirimana e Stankiewicz, nel 2023 Nshimirimana e Marcella Municchi, nel 2024 Jacopo Boscarini e Margherita Violani, fino al 2025 con Leonardo Cialini e Stankiewicz.

Per info www.corrinellamaremma.eu.