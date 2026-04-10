GROSSETO – Continua con un’altra prestigiosa convocazione la crescita sportiva di Alice Sorbo e Viola Ugas del Circolo Pattinatori Grosseto. le due giovani tesserate biancorosse sono state chiamate dal commissario tecnico della nazionale, Valerio Antezza, al raduno del Centro nazionale Promote per la categoria Under 15 femminile, in programma domenica al Pala Roller di Montale Rangone in provincia di Modena. i tecnici azzurri hanno chiamato 18 talentuose atlete per testare la loro condizione in vista di appuntamenti internazionali. Dopo la soddisfazione per la partecipazione al Torneo Promote a Correggio lo scorso anno, Sorbo e Ugas, che giocano nel campionato under 15 con i colori biancorossi e nel campionato femminile con quelli del Follonica, hanno accolto con grande soddisfazione questa nuova convocazione e cercheranno di mettersi il più possibile in mostra.

Queste le convocate: Helena Bendoni (Prato), Adele Canepa (Valdagno), Carlotta Ceccon, (Bassano), Valeria Codeluppi e Delia Cona (Correggio), Giada Cusinato (Bassano), Clara dal Castello (Thiene), Martina de Francesco (Scandianese), Gloria Delogu e Giulia Giordano (Novara), Alice Lettieri (Correggio), Sofia Manzini (Novara), Veronica Mecenero (Valdagno), Elena Morri (Pesaro), Francesca Pino (Novara), Sofia Prampolini (Scandiano), Alice Sorbo e Viola Ugas (C.P. Grosseto). Il programma della giornata prevede un allenamento al mattino e uno al pomeriggio.