SCARLINO – Una lezione speciale per gli studenti della scuola secondaria di primo grado a Scarlino: il 9 aprile l’istituto ha aperto le proprie aule alla Croce Rossa Italiana (Comitato di Scarlino presieduto da Alduvinca Meozzi) per promuovere il progetto “Mi”, un’iniziativa formativa dedicata alla diffusione delle competenze di primo soccorso tra i più giovani.

Nel corso della giornata, gli studenti hanno partecipato con grande interesse a lezioni frontali e attività pratiche, guidati dai formatori della Cri. Tra i temi affrontati: le tecniche di disostruzione delle vie aeree, fondamentali in situazioni di emergenza, la simulazione di chiamata al Numero unico di emergenza e le principali manovre di primo soccorso.

“Le esercitazioni hanno permesso ai ragazzi di mettersi in gioco in prima persona, trasformando la teoria in esperienza concreta – spiegano dalla Croce Rossa -. Particolarmente significativo è stato il clima di collaborazione e partecipazione che si è creato tra i formatori e il gruppo di ascolto studentesco: un dialogo aperto e costruttivo che ha reso l’attività ancora più coinvolgente ed efficace”.

“Gli studenti hanno dimostrato curiosità, responsabilità e una crescente consapevolezza dell’importanza di saper intervenire in caso di necessità. L’iniziativa ha ricevuto un riscontro estremamente positivo, confermando quanto sia prezioso avvicinare i giovani ai temi della sicurezza e della solidarietà. Un sentito ringraziamento va alla dirigente scolastica e al gruppo dei docenti, che con disponibilità e sensibilità hanno reso possibile questa esperienza formativa, contribuendo a lasciare negli studenti un ricordo significativo e, soprattutto, competenze utili per la vita”.