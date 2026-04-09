SORANO Il Comune di Sorano ha pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento in concessione d’uso e gestione dell’ostello comunale “Il Rifugio delle Contee“, nella frazione di San Giovanni delle Contee.

“L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione del patrimonio pubblico e di promozione di nuove opportunità di sviluppo turistico e sociale, con particolare attenzione alla rigenerazione della comunità locale e alla creazione di servizi legati all’accoglienza – spiegano dal Comune -. La struttura, recentemente ristrutturata, potrà ospitare fino a dodici posti letto ed è pensata come punto di riferimento per un turismo legato alla natura, alle esperienze e alla scoperta del territorio. Tra gli obiettivi della gestione rientrano il sostegno al turismo giovanile e familiare, la promozione delle attività outdoor, dell’ecoturismo e dei prodotti locali, oltre alla creazione di sinergie con le realtà culturali e associative del territorio”.

La concessione avrà una durata di sei anni e sarà assegnata tramite procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando la qualità del progetto gestionale rispetto all’offerta economica. Il gestore sarà chiamato a garantire un’apertura ampia della struttura, servizi di accoglienza e promozione turistica, oltre alla cura degli spazi e alla manutenzione ordinaria. Tra gli standard richiesti anche la presenza online, la promozione del territorio e la collaborazione con iniziative locali.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per mercoledì 30 aprile 2026 alle ore 12.00, mentre il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato entro la stessa data. Tutti i dettagli dell’avviso, i requisiti di partecipazione e la documentazione necessaria sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sorano.