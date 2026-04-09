ISOLA DEL GIGLIO – Terremoto politico-amministrativo nel Comune: il sindaco Armando Schiaffino e il vicesindaco Guido Cossu hanno rassegnato le proprie dimissioni, aprendo di fatto la strada al commissariamento dell’ente.

«Alla base della decisione – spiegano gli ormai ex amministratori – vi sarebbe l’impossibilità, a oltre venti mesi dalle elezioni, di portare a termine una riorganizzazione ritenuta necessaria degli uffici comunali. Un processo che – sottolineano – dovrebbe competere agli organi di governo e non ai funzionari, secondo un principio consolidato».

«Una situazione che – secondo i dimissionari – si è protratta troppo a lungo, finendo per incidere negativamente sul buon andamento dell’attività amministrativa. Da qui la scelta di fare un passo indietro, con l’obiettivo di consentire la successiva nomina di un commissario prefettizio che possa garantire la gestione dell’ente».

Nella comunicazione non manca un passaggio critico sulle dinamiche interne alla macchina comunale. Gli ormai ex vertici si interrogano infatti se le difficoltà incontrate possano essere ricondotte a semplici dubbi sulla legittimità degli atti amministrativi oppure se «possano configurarsi comportamenti di natura ostruzionistica da parte di qualche funzionario, ipotesi che – sottolineano – potrebbe avere anche rilevanza penale».

Nonostante il clima di tensione, i dimissionari hanno voluto esprimere ringraziamenti ai consiglieri della lista che li hanno sostenuti, per l’impegno dimostrato durante il mandato, e all’assessore esterno Domenico Solari per la collaborazione prestata.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai dipendenti comunali che, «pur in un clima di grandi difficoltà», hanno continuato a svolgere il proprio lavoro con senso di responsabilità.

Le dimissioni aprono ora una nuova fase per il Comune dell’arcipelago toscano, in attesa delle decisioni della Prefettura e dell’eventuale nomina di un commissario che guiderà l’ente fino alle prossime elezioni.