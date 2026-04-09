FOLLONICA – Torna a riunirsi il Consiglio comunale follonichese. Su disposizione del presidente Alberto Aloisi la seduta è convocata per mercoledì 15 aprile alle 14.30, in presenza nella sala consiliare.
Ecco i quattro punti all’ordine del giorno:
1. comunicazioni del presidente del consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri
2. interrogazione orale 27 – quantificazione importo dell’indennità di specifica responsabilità dell’anno 2025 presentata dai consiglieri/e Emanuele Betti, Francesco Ciompi, Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella
3. proposta 22 – annullamento in autotutela della deliberazione consiliare 60 approvata nella seduta del 28 novembre 2025 – violazione del regolamento del Consiglio comunale, del Tuel e dei principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa
4.proposta 24 – convenzione tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato il servizio di formazione e aggiornamento del personale – Sfel grosseto – rinnovo periodo 2026/2030.
Per assistere in streaming al Consiglio comunale
https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams