GROSSETO – Una vittoria e una sconfitta per le due Rappresentative Provinciali della Figc di Grosseto nelle gare giocate in trasferta contro i pari età della Delegazione di Siena. Largo successo per 6-0 del gruppo dei Giovanissimi 2012 Under 14 (foto in alto) sul campo di San Miniato del Selezionatore Pietro Magro, ai danni dei pari età della Delegazione di Siena: un monologo dei grossetani, che hanno messo in campo una superiorità tecnica e tattica dominando la partita e realizzando tre gol per tempo, oltre a conquistare un biglietto per la fase finale del Trofeo Toscana, che si giocherà domenica 3 giugno, molto probabilmente a Braccagni contro le Rappresentative della Delegazione di Firenze. Invece la Rappresentativa Allievi 2010 Under 16 guidata da Franco Fommei è incappata in un’altra sconfitta, stavolta per 4-0, che la mette fuori gioco dalle semifinali.

A Siena ieri era presente la Delegazione Provinciale Figc di Grosseto al completo capitanata dal Delegato Provinciale Antonio Papa che è anche il responsabile delle Rappresentative Provinciali.

Rappresentativa Giovanissimi 2012: Under 14 Siena-Grosseto 0-6

Siena: Ballarini, Benvenuti, Grifoni, Salvastrelli, Pampaloni, Chiaramonti, Pratesi, Musaraj, Vicarelli, Loffredo, Benato. A disposizione; Gorelli, Davino, Tolomeo, Bersotti, Ninci, Inonan, Grilli, Guglielmi, Cirillo. Selezionatore Valentino Vaselli.

Grosseto: Martini, Santini, Viggiani, Plutnik, D’Ovidio, Sabatini, Salem, Savelli, Camara, Costa, Malventi. A disposizione; Marchetti, Romano, Pagliarini, Serpillo, Marconi, Ruiz, Rispoli, Bardini. Selezionatore Pietro Magro.

Arbitro: Lori di Siena.

Marcatori: 4’ Costa, 22’ e 30’ Salem, 4’ st Sabatini, 24’ st Serpillo, 31’ st Ruiz.

Rappresentativa Allievi 2010 Under 16: Siena-Grosseto 4-0

Siena: Pettorali, Russo, Ciurlia, Silvestrini, Vertaldi, Morrocchi, Palazzi, Annunziata, Alushi, Bari, Guidi. A disposizione; Nanni, Sestini, Pasquini, Parricchi, Vargas, Capaccioli, Tanganelli, Giovagniola, Di Blasi. Selezionatore Valentino Vaselli.

Grosseto: Coltelli, Marinari, Alunni Biagiotti, Sabatini, Venturi, Lazzerini, Foglia, Sciullo, Caldori, Capitani, Ranieri. A disposizione; Pantani, Emidi, Balcanuta, Schiano, Vita, Ferrini, Tenucci, Bracalari, Tana. Selezionatore Franco Fommei.

Reti: Alushi (2), Guidi (2).