ORBETELLO – Il Comune di Orbetello rende noto che, a partire da domani venerdì 10 aprile, possono essere ritirate le tessere famiglia, utili per esercitare il diritto di pesca in Laguna o per acquistare il pesce a prezzi agevolati, secondo l’apposito regolamento che norma gli usi civici.

Le tessere, riservate esclusivamente ai residenti nel Comune di Orbetello, possono essere ritirate a partire da venerdì 10 aprile fino a venerdì 29 maggio 2026, esclusivamente il mercoledì e il venerdì dalle 9,00 alle 12,30 presso gli uffici comunali di Piazza del Popolo n. 1 (fronte strada della diga), al piano terra.

Le tessere possono essere ritirate dai cittadini residenti che ne abbiano fatto richiesta, mostrando un documento di identità in corso di validità. È possibile ritirare anche per conto di terze persone, portando delega e fotocopia del documento del delegante.

Dopo il 29 maggio tutte le tessere non ritirate saranno disponibili presso il Servizio Patrimonio in Piazza del Popolo 1 (di fronte diga), al secondo piano, esclusivamente nel giorno di apertura al pubblico, il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Entro il 29 maggio l’Amministrazione cercherà di venire incontro agli abitanti delle frazioni, organizzando dei punti di distribuzione in date e orari che saranno comunicati con avvisi opportunamente pubblicizzati sulla home page del sito istituzionale del Comune e tramite i principali canali stampa e social.