FOLLONICA – Un altro appuntamento speciale in casa della Lega Navale Italiana Sezione di Follonica, che si prepara ad ospitare uno degli eventi sportivi più longevi e attesi della stagione sportiva cittadina: il 56esimo Trofeo Golfo del Sole. Valevole come gara selettiva di pesca in apnea e organizzata sotto l’egida della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), la manifestazione si disputerà nelle acque del Golfo domenica 3 maggio.

L’evento chiamerà a raccolta numerosi atleti e appassionati, pronti a sfidarsi con tecnica e rispetto per l’ambiente marino, al fine di conquistare punti preziosi per le qualificazioni. Il traguardo della 56esima edizione conferma il solido legame storico tra Follonica e questa disciplina sportiva. Il Gruppo Sub della LNI Follonica è già al lavoro per curare l’organizzazione logistica, mettendo la sicurezza in mare al primo posto.

Ad arricchire ulteriormente il valore della manifestazione ci sarà il prezioso supporto di Acquasport, che in veste di sponsor metterà a disposizione i premi per i vincitori, affiancando la Sezione in questa importante giornata di sport.