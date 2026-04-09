SCANSANO – Si chiama “Scansano Riformista” il nuovo gruppo consiliare nato a Scansano. Il gruppo è promosso dal consigliere comunale Gianluca Mazzuoli. La nuova realtà si presenta «come una formazione civica, autonoma e indipendente, con l’obiettivo di partecipare in modo attivo e responsabile all’attività amministrativa del Comune».

Un progetto civico e indipendente

Il gruppo Scansano Riformista nasce con l’intento dichiarato di «mettere al centro l’interesse della comunità locale, evitando dinamiche legate a schieramenti politici o appartenenze. L’iniziativa si colloca quindi in una prospettiva orientata alla trasparenza amministrativa e alla responsabilità istituzionale».

Secondo quanto comunicato, la nuova formazione punta a rappresentare una presenza capace di operare in modo libero all’interno del Consiglio comunale di Scansano, con un approccio basato sulla valutazione concreta dei temi e delle necessità del territorio.

Le motivazioni della scelta

Nel presentare il nuovo gruppo, Mazzuoli ha spiegato che la nascita di Scansano riformista deriva «dalla volontà di rafforzare un impegno politico fondato sulla libertà di giudizio e sulla centralità dell’interesse pubblico. Ha inoltre precisato che la decisione non è rivolta contro altri soggetti politici, ma rappresenta un percorso autonomo finalizzato esclusivamente al bene del territorio».

Il consigliere ha evidenziato come il nuovo gruppo intenda esaminare ogni atto amministrativo senza pregiudizi, valutandone contenuti e ricadute pratiche, senza vincoli legati a posizionamenti politici predefiniti.

Metodo di lavoro e attività in Consiglio

L’azione di Scansano Riformista sarà improntata a un metodo pragmatico e orientato ai contenuti. I provvedimenti sottoposti al Consiglio comunale verranno analizzati caso per caso, con particolare attenzione alla loro qualità, alla coerenza con gli impegni assunti nei confronti dei cittadini e alla loro effettiva utilità per il territorio.

In questo contesto, il voto del gruppo sarà determinato da una valutazione puntuale degli atti, seguendo criteri di efficacia e concretezza.

Una presenza tra collaborazione e proposta

Il nuovo gruppo consiliare si propone come una realtà libera e responsabile, pronta a sostenere le iniziative ritenute positive per la comunità e, allo stesso tempo, a presentare osservazioni e proposte migliorative quando necessario.

L’attività sarà quindi orientata al confronto istituzionale e alla collaborazione, con l’obiettivo di contribuire in modo costruttivo al lavoro del Consiglio comunale di Scansano e allo sviluppo del territorio.