COLLINE METALLIFERE – In previsione della stagione estiva il Servizio politiche del personale programmazione e reclutamento dell’Unione Comuni montana delle Colline Metallifere, su indicazione del Comune di Civitella Paganico e dell’Unione, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e determinato di due nuova unità di personale con profilo professionale di istruttore di vigilanza – area degli istruttori.

Nello specifico, il primo classificato in graduatoria entrerà in servizio al Comune di Civitella Paganico per un periodo di quattro mesi, mentre il secondo sarà assegnato all’Unione, con destinazione prioritaria sul territorio del Comune di Monterotondo Marittimo, per un periodo di tre mesi. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il giorno venerdì 24 aprile 2026 alle ore 12 ed essere redatta in modalità telematica tramite la piattaforma InPA, raggiungibile al seguente link: https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione del candidato sullo stesso portale.

Copia integrale del bando è pubblicata all’indirizzo www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione Trasparente, nella sezione Bandi di concorso.

Nel bando si trovano informazioni sui requisiti per l’ammissione, le modalità di registrazione al Portale unico del reclutamento, le modalità di partecipazione e il programma del concorso. Per la partecipazione alla selezione è necessario effettuare, pena esclusione, il pagamento di 10 euro come tassa di concorso. La ricevuta/attestazione di avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda di selezione.

Già fissata la prova scritta, che si svolgerà giovedì 7 maggio a partire dalle 9, in luogo che sarà comunicato sul sito web istituzionale dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it, Amministrazione Trasparente, nella sezione “Bandi di concorso”.