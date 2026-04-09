ORBETELLO – Tragico incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17:25, in località La Polverosa, nel territorio comunale di Orbetello, lungo la viabilità che collega la zona rurale alle principali arterie della laguna.
Per cause in corso di accertamento, un’auto è rimasta coinvolta in un sinistro che si è rivelato fatale per un uomo di 71 anni, deceduto sul posto.
Immediato l’intervento dei soccorsi attivati dal 118 dell’Asl Toscana Sud Est, con l’invio dell’ambulanza della Misericordia di Albinia, dell’elisoccorso Pegaso 2 e dei Vigili del Fuoco. Nonostante i tentativi di soccorso, per l’uomo non è stato possibile fare nulla.
Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona interessata.