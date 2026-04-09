GROSSETO – Grosseto si prepara a ricordare Gabriella Cerchiai, figura molto conosciuta e apprezzata per il suo impegno umano, sociale e civile, scomparsa lo scorso anno. Domani, venerdì 10 aprile, la Sala Pegaso, nel Palazzo della Provincia (piazza Dante, Grosseto) ospiterà alle 16.30 un incontro pubblico dedicato alla sua memoria, con ingresso libero, promosso da un ampio gruppo di realtà del mondo associativo, politico e sindacale locale.

Gabriella Cerchiai, scomparsa esattamente un anno fa, il 10 aprile 2025, è stata dirigente politica a livello regionale e nazionale, amministratrice locale, prima donna presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari, ha contribuito a far nascere la sezione locale del Tribunale del Malato, è stata componente del CdA della Usl, storica dirigente del Pci e del movimento delle donne. Ha unito generazioni con il suo carisma e la sua dedizione.

L’iniziativa nasce per renderle omaggio condividendo il messaggio che ha lasciato a una terra che ha tanto amato. Il messaggio di una donna che ha rappresentato per molti un punto di riferimento, capace di unire sensibilità, partecipazione e attenzione verso la comunità. Gabriella Cerchiai rimane un esempio che resta, una presenza che ha lasciato un segno nel tessuto sociale del territorio.

Il programma prevede una serie di interventi ma anche letture curate dal Teatro Studio. Il programma dell’incontro prevede gli interventi di varie voci del mondo associativo della città: come quello di Tiziano Arrigoni, su “Il Paesello” e il mondo di Massa Marittima, di Luciana Rocchi, che parlerà di Gabriella come protagonista e testimone di storie. Ci saranno anche gli interventi di Marco Giuliani, che traccerà il percorso di Cerchiai dal Palazzo di via Ximenes fino al post Bolognina, e di Elena Vellati, che parlerà di Gabriella nelle sue carte di archivio. Interverrà anche Romeo Carusi, con un contributo sui 60 anni di militanza comune con Gabriella. A moderare sarà Monica Pagni.

L’appuntamento, dal titolo “Gabriella Cerchiai. In ricordo di amicizia e impegno”, vuole essere non solo un momento di memoria, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul valore della partecipazione e dell’eredità civile lasciata da Cerchiai.