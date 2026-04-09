ISOLA DEL GIGLIO – “Le dimissioni del sindaco Armando Schiaffino e del suo vice Guido Cossu rappresentano l’epilogo di una storia che era purtroppo già scritta da tempo. Non siamo sorpresi: è l’ennesima riprova di un’amministrazione inefficiente e incapace di governare, una deriva che Fratelli d’Italia denunciava da mesi nell’interesse dei cittadini gigliesi”.

È quanto dichiara il circolo di Fratelli d’Italia Isola del Giglio.

“Le motivazioni addotte dai vertici del Comune, che parlano di ‘impossibilità di riorganizzare gli uffici’ e paventano addirittura ‘comportamenti ostruzionistici’ dei funzionari, suonano come una certificazione di impotenza politica. Se dopo 20 mesi un’amministrazione non è in grado di gestire l’apparato burocratico e non riesce nemmeno a garantire il regolare pagamento degli stipendi ai propri dipendenti, come emerso dalle recenti proteste sindacali, significa che il progetto politico è fallito alla base”.

Fratelli d’Italia esprime fortissima apprensione per le tempistiche di questa crisi: “Siamo profondamente preoccupati per l’Isola. Con la stagione estiva ormai alle porte, il Giglio si ritrova senza una guida politica e si avvia inevitabilmente verso il commissariamento prefettizio. In un momento cruciale per la nostra economia turistica, l’incertezza amministrativa è l’ultima cosa di cui il territorio aveva bisogno”.

“Il passaggio dalle ‘promesse elettorali’ alla paralisi dell’Ente è stato purtroppo rapido. Chi ha guidato il Comune fino a oggi non può scaricare le colpe esclusivamente sulla struttura tecnica e amministrativa: la responsabilità del buon andamento di un Ente ricade sempre sulla politica, che deve saper dirigere e non solo subire i processi. Ora l’Isola del Giglio rischia di pagare un prezzo altissimo in termini di servizi e programmazione. Noi continueremo a vigilare affinché il commissariamento pesi il meno possibile sulle spalle dei residenti e delle imprese, pronti a ricostruire un’alternativa seria e competente per il futuro del nostro scoglio”, termina Fratelli d’Italia Isola del Giglio.