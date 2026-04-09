GROSSETO – È un attacco frontale quello che Denise Rossi, grossetana, molto conosciuta sui social e con un profilo Instagram che conta più di 100mila followrs, ha fatto oggi contro il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e contro l’amministrazione comunale di Grosseto per aver ordinato il taglio dei pini di Barbanella, lungo via Giusti.

Per Denise Rossi si tratta di uno scempio ambientale che va contro i cittadini e che contrasta con la volontà di raccontare Grosseto come una città green.

«Sono molto arrabbiata per quanto sta accadendo. Non faccio mai video polemici, ma questa volta mi riguarda personalmente e sento il bisogno di espormi. A Grosseto si parla tanto di ambiente e di raccolta differenziata, si insiste molto sull’attenzione al pianeta. Poi però si interviene abbattendo alberi che rappresentano un bene primario».

«Da quanto ho capito – dice Denise Rossi sul suo profilo Instagram -, ci sarebbero stati episodi di rami caduti sulle auto e, invece di intervenire con una manutenzione mirata, si scelgono soluzioni drastiche. Questa volta la situazione riguarda anche la zona davanti a casa mia e questo rende tutto ancora più difficile da accettare».

«Chiedo al sindaco di Grosseto una spiegazione: perché vengono abbattuti alberi che sono fondamentali per l’ambiente e per la qualità della vita? Non si potrebbe intervenire con potature e manutenzione, invece di eliminare completamente queste piante?».

«Si parla di una città sempre più “green”, ma poi si riducono gli spazi verdi esistenti, sostituendoli con interventi che non compensano davvero la perdita».

«Io ho scelto di vivere in una zona verde e oggi mi ritrovo con un paesaggio completamente diverso. Vorrei capire le motivazioni di queste scelte. Gli alberi sono fondamentali: producono ossigeno e migliorano la qualità dell’aria. Che cosa succederà in futuro se continueranno a essere eliminati? Chiedo quindi chiarimenti all’amministrazione comunale su quanto sta accadendo e sulle ragioni di questi interventi».

La questione della gestione del verde e delle alberature in particolare non è la prima volta che fa discutere e accende il dibattito in città, un tema che è molto caro ai grossetani stando alle tante iniziative, anche pubbliche, che nel corso dei mesi si sono susseguite.