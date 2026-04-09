GROSSETO – Torna alla Vittoria la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto che espugna 6-4 la pista della Rotellistica Camaiore al termine di un incontro accorto, in cui i biancorossi hanno dosato le forze per cercare di sopperire a un organico veramente ristretto. All’ultimo momento, fortunatamente, il mister Emilio Minchella, ha avuto a disposizione il capitano Riccardo Bruzzi, determinante per un successo che permette di rimanere in corsa per playoff. Bruzzi è sceso in campo insieme a Giusti, Bianchi e Giabbani, con Squarcia in porta, dal primo minuto e con questa squadra il CP è arrivato in fondo alla partita, anche a causa delle non perfette condizioni di Montomoli, in panchina per onor di firma, a causa di un problemino fisico. Chiuso il primo tempo sul 3-0 con le reti di Bianchi (al 5’43 e 19’49) e di Bruzzi (22’07), nella ripresa la squadra ha continuato a giocare bene, anche se è entrata un po’ sottotono. Un timeout deciso dalla panchina ha ridato però la giusta carica ai ragazzi e gli ha fatto rintuzzare i tentativi dei versiliesi, che cercavano di conquistare la prima vittoria dell’anno. Giabbani ha così segnato l’1-4 (8’04), mentre la doppietta di Giusti ha chiuso definitivamente il confronto (16’05 e 22’16).

“È stata una bella prestazione – commenta il capitano Riccardo Bruzzi – i ragazzi sono riusciti a non sentire la stanchezza, girando bene palla fino al limite dei 45 secondi. Sono contento per loro, ma adesso dobbiamo rimanere concentrati per vedere se riusciamo a fare, in queste ultime tre partite, un ulteriore passettino in avanti”.

ROTELLISTICA CAMAIORE: Canali, Consiglio; Vanni, Fatticcioni, Giorgi (1), Caliumi (2), Pardini, Chimenti, Mocellin (1), Bechini. All. Alessandro Bacherotti.

C.P. GROSSETO: Squarcia; Bruzzi (1), Giabbani (1), Montomoli, Giusti (2), Bianchi (2). All. Minchella.

ARBITRO: Luca Molli.