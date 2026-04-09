FOLLONICA – Le amministrazioni comunali informano che, nei prossimi giorni di aprile, saranno organizzati incontri dedicati con le associazioni di categoria e con la cittadinanza, in cui la società Zhero illustrerà e approfondirà il progetto Medlink, di cui i Comuni sono stati recentemente informati.

Il progetto Medlink è un’iniziativa energetica su larga scala che prevede la realizzazione di un nuovo collegamento elettrico tra Tunisia e Italia per il trasferimento di energia rinnovabile prodotta da impianti solari ed eolici che saranno realizzati in Tunisia. Il punto di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale italiana individuato da Terna è localizzato nel territorio di Suvereto, questo comporterà la realizzazione sul territorio di alcune infrastrutture di collegamento anche a Follonica.

La transizione energetica rappresenta una sfida fondamentale, che i Comuni sostengono con convinzione, ma che deve avvenire nel pieno rispetto delle comunità locali, dei territori e del paesaggio, da tutelare attraverso una governance attenta, trasparente e partecipata.

Pur ribadendo il favore costante degli enti locali allo sviluppo delle energie rinnovabili, le Amministrazioni hanno condiviso con la società proponente la necessità di attivare preventivamente adeguati passaggi partecipativi, prima dell’avvio di qualunque procedimento amministrativo nel quale ciascun ente sarà chiamato a esprimere i propri pareri di competenza.

Proprio in considerazione della rilevanza e della complessità dell’intervento, le Amministrazioni ritengono fondamentale garantire informazione, ascolto e confronto con tutti i soggetti interessati, affinché ogni valutazione possa maturare in modo consapevole e condiviso.

Calendari, modalità e sedi degli incontri saranno comunicati a breve anche attraverso i canali istituzionali.