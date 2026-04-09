GROSSETO – Il Big Mat Bsc Grosseto cala il poker. Sono quattro, infatti, i nuovi acquisti della società biancorossa che rafforzeranno il roster del manager Enrico Vecchi: il lanciatore Franklin Dacosta, l’esterno Jorge Caballero, il ricevitore Robert Lopez e l’esterno Cristian Heredia. “Siamo pronti per la nuova stagione – ha commentato il presidente Antonio Pugliese -. Abbiamo allestito un gruppo solido, formato da tanti giovani sia grossetani che non di talento, in grado di giocarsela a viso aperto contro le altre squadre del campionato. Siamo convinti che sotto la guida del manager Enrico Vecchi potranno crescere in maniera importante”.

Nel dettaglio, i nuovi arrivati. Franklin Dacosta è un lanciatore venezuelano mancino, classe 2000. Nel 2023 ha giocato nella Southern league americana, con la maglia del Montgomery Biscuits, e poi nell’American association independent per la Gary SouthShore RailCats; nel 2004 ha militato nella Venezuelan winter league per il Caracas. Nel 2024 ha registrato 7 G, 5.1 IP, 6.75 PGL, 5 BV, 4 BB e 3 K.

Jorge Caballero è un esterno venezuelano, classe 2000. Nelle ultime stagioni ha militato prima nei Miami Marlins (in A e A+) e poi nella Liga Mayor venezuelana. Nel 2025 ha registrato 129 AB, 40 H, 8 2B, 2 3B, 5 HR, 21 RBI, 12 BB e 31 K. Venezuelano anche Robert Lopez, ricevitore e prima base, mancino e classe 2004. Nelle ultime tre stagioni ha indossato la maglia dei Cleveland Guardians (in A), ottenendo nel 2025 195 AB, 33 H, 8 2B, 1 HR, 22 RBI, 25 BB e 44 K. Natali spagnoli invece per il 2001 Cristian Heredia, esterno, ex giocatore del San Diego Padres.

La prima stagionale per il Big Mat Bsc Grosseto ci sarà il 25 aprile sul diamante “La Ciarulla” del San Marino. Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sul Big Mat Bsc Grosseto è possibile visitare il sito www.bscgrosseto.it oppure seguire i canali social ufficiali della società biancorossa.