CAMPAGNATICO – Una giovane di 25 anni scomparsa nel nulla, un ultimo messaggio alla madre e poi il silenzio. È il caso di Azzurra Canuti, sparita da Milano e cercata con angoscia dai genitori, Antonella Fantacci e Lamberto Canuti, originari di Arcille, nel comune di Campagnatico.

I due, nella serata di ieri, hanno partecipato alla trasmissione di Federica Sciarelli Chi l’ha visto? su RaiTre, lanciando un accorato appello per ritrovare la figlia.

L’ultimo contatto: “Vado a Milano, non ti preoccupare”

Secondo quanto raccontato dalla madre durante la trasmissione, Azzurra aveva comunicato la sua intenzione di partire: “Mamma, vado a Milano, vado in discoteca”, rassicurandola come era solita fare.

Fino al 18 marzo i contatti tra madre e figlia erano regolari. Poi, il giorno successivo, qualcosa cambia. Antonella tenta di contattarla per informarla di un problema familiare – la caduta della nonna – ma il telefono risulta improvvisamente spento.

Da quel momento, nessuna risposta.

La telefonata misteriosa: “Azzurra sì” e poi il silenzio

Un dettaglio inquietante emerge dal racconto dei genitori: chiamando il cellulare della ragazza, risponde un uomo, che si limita a dire “Azzurra sì, Azzurra sì”, per poi riagganciare. Subito dopo, il telefono diventa irraggiungibile.

“Non sappiamo chi fosse”, racconta la madre, ipotizzando che possa trattarsi di un ragazzo con cui la figlia avrebbe dovuto incontrarsi a Milano.

Un elemento che alimenta i dubbi e la preoccupazione della famiglia.

L’ultimo avvistamento tra Milano e Gorgonzola

Azzurra avrebbe riferito alla madre di trovarsi nei dintorni di Milano, citando anche la zona di Gorgonzola. È da lì che si perdono completamente le sue tracce.

Un’area ampia, difficile da monitorare, che rende ancora più complicate le ricerche.

Un silenzio anomalo: “Non è da lei”

I genitori sottolineano come un’assenza così prolungata sia del tutto insolita. La giovane, pur essendo indipendente e abituata a spostarsi, non faceva mai passare più di due o tre giorni senza farsi sentire.

“Ci diceva sempre: sto bene, non vi preoccupate”, spiegano. Questa volta, invece, il silenzio dura da settimane.

La SIM disattivata e i nuovi timori

Un ulteriore elemento emerso riguarda il telefono: fino a pochi giorni prima di Pasqua, la linea risultava attiva, ma successivamente la scheda sarebbe stata disattivata o cambiata.

Un dettaglio che complica ulteriormente il quadro e rende ancora più urgente fare chiarezza.

L’appello dei genitori: “Facci sapere che stai bene”

Commovente l’appello del padre, Lamberto: “Mi manca tanto. Speriamo che stia bene. Anche se ha deciso di allontanarsi, ci faccia almeno sapere che è al sicuro”.

La richiesta è semplice ma carica di dolore: avere notizie, anche minime, per mettere fine all’angoscia.

Un invito rivolto non solo ad Azzurra, ma anche a chiunque possa averla vista o avere informazioni, compreso l’uomo che ha risposto al telefono.

Un caso che resta aperto

La vicenda di Azzurra Canuti resta avvolta nel mistero. Le ricerche proseguono, mentre la famiglia continua a sperare in un segnale.

Chiunque abbia informazioni è invitato a rivolgersi alle autorità competenti o alla trasmissione Chi l’ha visto? ai contatti: 06.8262 oppure 345.3131987.

Nel frattempo, resta l’attesa di una notizia, anche la più semplice: che Azzurra stia bene.