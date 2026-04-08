GROSSETO – Ma perché Grosseto non la considera mai nessuno? A rispondere a questa domanda è arrivato in Maremma addirittura WikiPedro.

Anima social della Toscana da conoscere, WikiPedro, al secolo Pietro Resta, ha dedicato alla nostra città un reel: in pochi secondi e con il suo modo un po’ da guascone racconta le meraviglie del capoluogo maremmano. Dalle Mura medicee a piazza Dante con la statua di Canapone, palazzo Aldobrandeschi e il Duomo, alla bellezza del centro storico.

Non è la prima volta che WikiPedro si spinge in Maremma dalla sua Firenze: in passato aveva già raccontato Massa Marittima, Torre Mozza, Pitigliano.

In basso il video “postato” oggi su Facebook e Instagram.

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