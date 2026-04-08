GROSSETO – Un farmaco, gratuito, per smettere di fumare. Si chiama Citisina (o almeno questo è il nome del principio attivo da cui nasce) e a breve sarà disponibile nei centri antifumo proprio per trattare e combattere il tabagismo, cosa che negli anni porta a varie patologie che ricadono sul sistema sanitario pubblico oltre che sugli stessi cittadini.

In realtà la Citisina era già disponibile, in formulazione galenica, sempre all’interno di un percorso guidato all’interno dei centri antifumo della Asl, ora però c’è un farmaco nuovo che si acquisterà in farmacia e che prevede un trattamento di 25 giorni.

Il dottor Fabio Falorni, responsabile Serd Grosseto, la descriva come un antagonista a bassa potenza della nicotina, un fitofarmaco che si estrae dal fiore di una leguminosa che nasce e vive nell’Europa centro-orientale.

«Il farmaco veniva già prescritto in forma galenica ai centri antifumo di Follonica e Grosseto (su 50 dei 66 pazienti trattati nel 2025 nel centro) – racconta -. Ora l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha dato il via libera alla rimborsabilità del medicinale da parte Servizio sanitario nazionale dietro prescrizione dei centri antifumo».

Il trattamento

Il trattamento consiste in 100 pasticche da assumere in 25 giorni. Tale è la durata del trattamento. Ma già nei primi cinque giorni si smette di fumare (sia sigarette che la nicotina assunta con i supporti elettronici). Non la prescrive il medico di base, ma, appunto, i centri antifumo, in cui è possibile affiancare al farmaco un percorso personale che rafforza la decisione di smettere di fumare.

E questo perché la percentuale di chi ricomincia a fumare dopo aver frequentato un centro antifumo è più bassa di chi usa il “fai da te” (tipo cerotti, gomme, spray).

In passato esisteva già un farmaco (la vareniclina) che adesso non è più in uso. Per quanto riguarda la Citisina non ci sono controindicazioni, gli unici criteri per il rimborso della spesa sono avere un’età superiore a18 anni, desiderare di smettere di fumare, essere seguiti dal centro antifumo, e non aver ricevuto precedenti cicli di trattamento con Citisina in regime di rimborsabilità.

«La Regione ci ha chiesto quante persone trattiamo così da capire la quantità di farmaco necessaria – prosegue il dottor Falorni –. Il protocollo è un po’ differente da quello che usavamo con la preparazione galenica: in quel caso il trattamento durava 40 giorni e aumentavamo la dose piano piano per evitare effetti collaterali che comunque sono blandi, disturbi gastrointestinali non gravi, disturbi del sonno, insensibilità della lingua. In genere il farmaco è ben tollerato. Il nuovo trattamento con il farmaco industriale invece dura 25 giorni, e si inizia subito con una dose di sei compresse al giorno con somministrazioni frequenti per poi scendere sino a zero».

Come detto la rimborsabilità del farmaco è prevista solo se la terapia è abbinata a misure non solo farmacologiche. La Citisina serve infatti per gestire l’astinenza e il desiderio impetuoso di riutilizzare sigarette.

Info centro antifumo

A Grosseto il centro antifumo si trova in via Don Minzoni e non è necessaria prescrizione medica per accedere. Un centro antifumo c’è poi anche a Follonica mentre in ospedale la sezione è coordinata dalla dottoressa Elena Canneti.

Info centro antifumo via don Minzoni: aperto lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 8:00-13:30. Referente: dottoressa Paola Carmela Valenziano [email protected] tel 0564/483741.