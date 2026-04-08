Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Serataccia per la Blue Factor: nell’anticipo infrasettimanale della 26esima giornata, al pala Somaschini di Seregno il Castiglione cade pesantemente di fronte al Teamservicecar Hrc Monza per 13-4. Una sconfitta dura da digerire per il quintetto di Massimo Bracali, che si è arreso praticamente subito. Nei maremmani rientra dopo il lungo infortunio Serse Cabella e come secondo di Michael Saitta c’è Federico Bussotti. L’avvio è traumatico per i castiglionesi: nei primi 5 minuti il Monza segna 4 volte. Olmos prima approfitta di un blocco a centro area e solo davanti a Saitta infila l’1-0; e poi dopo 25 secondi chiude in rete sul secondo palo il passaggio di Bielsa, 2-0. Il fallo di Escobar su Galimberti porta il capitano brianzolo sul dischetto, e la conclusione diretta a fil di palo vale il 3-0. Marzonetto in slalom fa doppietta e il 4-0. Il Castiglione si scuote e in power play, blu a Marzonetto che aggancia Maldini, va in rete: tiro dalla distanza ribattuto dalla sponda e Esquibel serve al centro Guarguaglini che gira in porta alle spalle di Velesquez, il portiere della nazionale Argentina fresco vincitore della Coppa delle Nazioni a Montreux. Al 9′ Colamaria vede lo scatto di Pesavento e pallina nell’angolo alto, 5-1.

A metà tempo Maldini spinge la ripartenza e serve in verticale Esquibel e il giovane argentino con un pregevole alza e schiaccia infila il 5-2. Il Monza però spinge. Bielsa devia in rete la conclusione dalla distanza, 6-2; poi lo stesso Bliesa inventa un assist al bacio per Zucchetti, 7-2. Sale in cattedra il capitano brianzolo Galimberti: da sinistra incrocia nell’angolo alto, 9-2; e poi riparte da solo in contropiede e batte agevolmente Saitta, 10-2. Non è finita perché nell’ultima azione Marzonetto in contropiede all’ultimo secondo fissa il 10-3, con cui si chiude il primo tempo. Ad inizio ripresa sul decimo fallo del Monza, Esquibel è mortifero sulla punizione di prima e batte il neo entrato Borgonovo. Al 6′ Olmos in contropiede fa 11-3 e poco dopo al 10′ Galimberti serve Zucchetti per il 12-3. Il Castiglione non vuole arrendersi: Esquibel allunga da sinistra e Lasorsa spalle alla porta tocca di giustezza per il 12-4. Nel tabellino dei marcatori entra anche Colamaria: il tiro sporco buca Saitta, 13-4. Domenica la Blue Factor chiuderà la stagione regolare al Casa Mora ospitando il Cgc Viareggio per la 25esima giornata (foto d’archivio Studio Stella).

A1 Teamservicecar Hrc Monza-Blue Factor Castiglione 13-4

TEAMSERVICECAR HRC MONZA: Juan Cruz Velazquez Juarez, Luca Borgonovo; Marco Gariboldi, Francisco Andres Bielsa Bohemi, Matteo Galimberti, Michele Pesavento, Valentino Marzonetto Llens, Joaquin Olmos Robles, Matteo Zucchetti, paolo Colamaria. All. Martin Ivan Jaquirez.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Maldini, Serse Cabella, Diego Guarguaglini, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Diego Bracali, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

ARBITRI: Cristiano Parolin di Bassano e Giorgio Fontana di Milano.

RETI: pt (10-2) 2’25 e 3’00 Olmos (M), 4’00 rig. Galimberti (M), 4’58 Marzonetto (M), 6’40 Guarguaglini (C), 9’33 Pesavento (M), 12’01 Esquibel (C), 12’55 Bielsa (M), 14’56 Zucchetti (M), 16’58 e 22’01 Galimberti (M), 24’59 Marzonetto (M); st 4’06 pp Esquibel (C), 6’02 Olmos (M), 10’41 Zucchetti (M), 14’26 Lasorsa (C), 18’32 Colamaria (M).

Serie A1 – anticipo 26a giornata 8 aprile

Teamservicecar Hrc Monza-Blue Factor Castiglione 13-4

Serie A1 – 25a giornata 11/12 aprile

Cp Grosseto-Trissino

Bcc Centropadana Lodi-Teamservicecar Hrc Monza

Why Sport Valdagno-Sarzana

Forte dei Marmi-Innocenti Cos. Follonica

Tr Azzurra Novara-Breganze

Ubroker Bassano-Indeco Afp Giovinazzo

Blue Factor Castiglione-Cgc Viareggio

La classifica

Trissino 62 punti; Bassano 60; Cgc Viareggio, Valdagno 51; AW Lodi 47; Hrc Monza (24) 45; Cp Grosseto 37; Follonica 31; Sarzana 28; Azzurra Novara, Afp Giovinazzo 20; Forte dei Marmi 18; Castiglione (24) 10; Breganze 6

Serie A1 – 26a giornata (ultima) 18 aprile

Teamservicecar Hrc Monza-Blue Factor Castiglione 13-4

Trissino-Why Sport Valdagno

Cgc Viareggio-Ubroker Bassano

Innocenti Cos. Follonica-Bcc Centropadana Lodi

Indeco Afp Giovinazzo-Cp Grosseto

Breganze-Forte dei Marmi

Sarzana-Tr Azzurra Novara