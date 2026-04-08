CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Assistenza sanitaria integrativa anche per i lavoratori con contratto stagionale di tre mesi, istituzione della banca ore solidale, premio di risultato per la produttività: sono questi alcuni degli elementi confermati nel contratto collettivo aziendale di lavoro sottoscritto da Riva del Sole e da Fisascat Cisl e Filcams Cgil.

“Ancora una volta l’azienda – commenta Sara Tosi, segretaria generale di Fisascat Cisl Grosseto – conferma il proprio impegno a tutela dei lavoratori: un percorso avviato da tempo con la firma del contratto collettivo aziendale di lavoro, che incrementa le tutele per i dipendenti, anche quelli stagionali, e va verso una migliore qualità del lavoro stagionale, così importante per il nostro territorio”.

“Questo accordo rappresenta una punta di diamante per il nostro territorio e tutto il settore – rimarca Pier Paolo Micci, segretario generale Filcams Cgil Grosseto – Si assicura così non solo una migliore retribuzione ai dipendenti ma anche maggiore tutela per la sicurezza loro e dei loro familiari. In una realtà come questa, dove i dipendenti a tempo indeterminato sono 30 e con gli stagionali si toccano punte di 200, è facile intuire quanto sia importante per i sindacati essere riusciti a tutelare maggiormente anche chi ha un contratto a tempo determinato, a partire dal diritto di richiamata.”

Nel contratto di lavoro sottoscritto, che sarà in vigore per tre anni, sono confermati una serie di elementi a tutela del lavoratore, del suo benessere e della sua sicurezza. È previsto, infatti, un premio di risultato legato a obiettivi di produttività, con percentuali fino all’11% della retribuzione, a beneficio dei lavoratori; il rafforzamento della banca ore, per conciliare meglio tempi di vita e lavoro; l’istituzione della banca ore solidale, strumento di grande valore sociale che permette ai lavoratori di sostenersi reciprocamente in situazioni di difficoltà.

E ancora, impegni condivisi per migliorare l’ambiente di lavoro in chiave di tutela della salute e sicurezza, maggiori garanzie per i lavoratori stagionali, in termini di riassunzioni e accesso a strumenti di welfare, un’estensione dell’assistenza sanitaria integrativa, tramite il fondo Fast, anche per i lavoratori stagionali con contratto di tre mesi, che sarà interamente a carico dell’azienda e una programmazione delle ferie più strutturata, a garanzia dei diritti dei lavoratori.

“Riva del Sole – commentano Tosi e Micci – ancora una volta si impegna per l’occupazione stagionale, con una maggiore attenzione alla continuità lavorativa e alla valorizzazione delle professionalità già presenti in azienda.

L’accordo sottoscritto dimostra come la contrattazione di secondo livello possa essere uno strumento fondamentale per migliorare concretamente la qualità del lavoro, rafforzare i diritti e sostenere al tempo stesso la competitività delle imprese”.

“Per quanto riguarda l’integrazione sanitaria per i tempi determinati, il valore aggiunto è che la misura è interamente a carico dell’azienda e, inoltre, introduce tutele aggiuntive rispetto alla contrattazione”, aggiungono Tosi e Micci.

“Quello raggiunto – concludono – è risultato importante, ottenuto grazie al lavoro e alla determinazione delle organizzazioni sindacali che conferma il valore del dialogo e della partecipazione”.