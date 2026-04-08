FOLLONICA – Hanno affrontato 15 scenari diversi dimostrandosi ottimi soccorritori. E si sono meritati una pizza per il brillante risultato ottenuto, oltre al riconoscimento dell’Amministrazione comunale.

Il 29 marzo 2026 a Orbetello si è svolta la fase regionale della IV Edizione delle Olimpiadi di Primo Soccorso della Croce Rossa Italiana che, per la prima volta, ha visto coinvolto sei studenti delle classi quarte degli Istituti secondari superiori di Follonica.

Dopo una formazione in aula con docenti della Croce rossa, tra le dodici squadre che si sono cimentate in 15 scenari di soccorso diversi che simulavano scenari di emergenza, Chiara Canzanella, Vittoria Ferone, Emma Botticelli, Emma Merlo, Christian Marco Chirieac e Ismaele Shala si sono classificati al secondo posto, sfiorando per poco l’accesso alle fasi nazionali di Bolzano del prossimo maggio.

Il sindaco Matteo Buoncristiani, accompagnato dall’assessore alla Protezione civile Giorgio Poggetti, ha voluto festeggiare, davanti a una pizza, il brillante risultato ricordando quanto sia necessario diffondere tra i giovani la cultura del primo soccorso e le manovre salvavita. “Possono davvero fare la differenza! È il messaggio che stiamo cercando di diffondere con la Croce Rossa di Follonica”, hanno detto consegnando un piccolo riconoscimento ai ragazzi.