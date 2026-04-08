GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi mercoledì 8 aprile 2026

Ariete – Energia intensa. Evita reazioni impulsive.

Toro – Giornata stabile, ma non forzare una situazione.

Gemelli – Comunicazione più profonda del solito.

Cancro – Emozioni chiare, meno oscillanti.

Leone – Sicurezza controllata.

Vergine – Precisione utile in ambito lavorativo.

Bilancia – Diplomazia efficace.

Scorpione, segno del giorno – Intensità e profondità ti guidano. Oggi puoi affrontare una questione delicata con maturità e coraggio. È il momento di guardare in faccia una verità e trasformarla in forza.

Consiglio escursione: percorri le Vie Cave di Sovana, dove il silenzio e la roccia raccontano storie antiche e profonde come il tuo spirito.

Sagittario – Energia dinamica ma meno dispersiva.

Capricorno – Concretezza rassicurante.

Acquario – Idee brillanti ma disciplinate.

Pesci – Sensibile ma stabile.