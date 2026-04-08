SCARLINO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in località Puntone, nel territorio comunale di Scarlino.

L’allarme è stato lanciato alle ore 15:45, quando il 118 della Asl Toscana sud est è intervenuto per un sinistro che ha coinvolto un veicolo. Nell’impatto è rimasta ferita una donna di 80 anni, soccorsa e trasportata in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale di Massa Marittima.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza della Croce rossa italiana di Follonica, insieme alla Polizia municipale e ai Vigili del fuoco, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area.