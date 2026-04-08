PORTO AZZURRO – Un’area di circa 950 metri quadrati trasformata in discarica abusiva è stata sequestrata dai militari della Sezione operativa navale della Guardia di finanza di Portoferraio, al termine di un’attività di controllo del territorio finalizzata alla tutela ambientale.

L’intervento, scattato a seguito di mirate attività info-investigative, ha permesso di individuare nel comune di Porto Azzurro un ingente accumulo di rifiuti, stimato in circa 5 tonnellate. Tra i materiali rinvenuti figurano ferro, plastiche, batterie esauste, motocicli e residui di lavorazioni, tutti in avanzato stato di deterioramento e depositati senza alcuna autorizzazione, in violazione della normativa ambientale.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico Ambientale, la nozione di rifiuto va interpretata in senso oggettivo, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione: non rileva la percezione del detentore, ma le condizioni materiali degli oggetti e il loro stato di conservazione. Un principio che ha trovato piena applicazione nell’attività condotta dalle Fiamme gialle.

Determinante anche il supporto tecnico dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (Arpat), che ha classificato i rifiuti secondo i codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (Eer), passaggio necessario per le successive operazioni di bonifica e per il calcolo dell’ecotassa dovuta alla Regione Toscana.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre individuato un manufatto edilizio realizzato abusivamente all’interno dell’area, sottoposta a vincolo paesaggistico in quanto ricadente nel territorio dell’isola d’Elba. La struttura, dotata di pavimentazione in cemento, copertura metallica e allaccio alla rete elettrica, risultava completamente priva di titoli autorizzativi.

Una persona è stata segnalata all’Autorità giudiziaria di Livorno per violazioni in materia ambientale, edilizia e paesaggistica. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale responsabilità sarà accertata solo con sentenza definitiva.

L’operazione conferma l’impegno dei reparti aeronavali della Guardia di finanza nel contrasto agli illeciti ambientali, a tutela della salute pubblica, del territorio e delle entrate degli enti locali.