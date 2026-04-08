GROSSETO – Secondo successo casalingo in Coppa Toscana per la formazione under 17 femminile della Gea Basketball Grosseto, che supera (56-53) il quintetto del Junior Pistoia Basket. Al palazzetto di via Austria, le geine hanno avuto la meglio pistoiesi al termine di una combattuta, con sorpassi e controsorpassi nel punteggio, con le biancorosse grossetane che, concluso il primo quarto sotto di 3 punti, hanno poi raggiunto e superato le avversarie. La Gea è riuscita a mettere insieme anche un vantaggio di 6 punti, ma lo Junior Pistoia si è rifatto sotto con canestri da tre punti. Nel quarto conclusivo a circa un minuto dalla fine, il tesoretto di sei punti, nonostante qualche problemi di uscite per cinque falli, è stato gestito con saggezza e con un’azione difensiva grintosa e calma in attacca, conservando tre lunghezze alla sirena finale.

“E’ stata una gara sporca ma avvincente – commenta l’allenatore grossetano Marco Romboli – che regala un’altra soddisfazione a queste ragazze, impegnate in un campionato che le vede giocarsela anche contro avversarie con età maggiore rispetto alla loro. Godiamoci dunque questo secondo successo, senza fare calcoli per le prossime sfide”.

La rosa della Gea Under 17: Pepi, Grilli, Bisanti, Mazzi, Marconi, Giorgi, Diacene, Apicella, Sliusar, Manganelli.